幸運兒出爐！台南永樂市場釋出1攤位 月租2000元60人登記抽籤

台南市中西區永樂公有零售市場公告釋出108號攤位，僅1席空攤卻吸引近60名市民登記抽籤，今天下午公開抽籤，現場氣氛熱烈，由陳先生中籤，超級開心。

市長黃偉哲表示，永樂市場近年來在市府推動下，朝向活化與轉型邁進，無論是環境改善、形象整合，抑或策展活動導入，皆逐步展現成果。繼「紅球計畫」掀起街區討論熱潮後，市場內部亦完成招牌樣式統一、空間美化等工程，成功提升市場整體吸引力。

市府經發局長張婷媛指出，永樂市場與周邊國華街、正興街等觀光動線密切相連，加上阿松割包、福昇小食、修安豆花等名店進駐，不僅帶動商圈人氣，也吸引年輕創業者目光，成為創業試金石。

此次釋出的108號攤位，月租金僅約2000元，加上地段優勢，吸引眾多有志從事餐飲與零售業的民眾報名參與。市場處長王俊博強調，抽籤過程依照「公開、公平、公正」原則進行，確保攤商權益，也反映市場經營環境漸趨成熟。

市場處說，未來將持續推動市場升級與特色經營，提供更多創業機會。未抽中的市民也無須氣餒，東門圓環的復興市場將於6月24日至7月1日開放兩席夜市空攤申請，鼓勵有志創業者踴躍投入，為台南市場注入更多創新與活力。