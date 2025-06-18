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台北國際食品展嘉縣業者誓師 力推在地農特產

中央社／ 嘉義縣18日電

嘉義縣政府今天舉辦「2025台北國際食品展嘉義縣主題館」展前記者會，集結參展業者誓師；縣長翁章梁說，縣府每年都會參加，力推在地農特產，去年獲新台幣3000多萬元訂單。

嘉義縣政府發布新聞稿指出，2025台北國際食品展中，嘉義縣主題館以「嘉義優鮮、美味頂尖」為策展主軸，精選農產加工、水產冷鏈、創新飲品、咖啡、糕點等19家在地業者，展現從產地、加工到品牌的全鏈整合與創新精神。

記者會中，由翁章梁帶領19家業者登台進行誓師儀式，齊聲高喊「嘉義優鮮、美味頂尖」。現場同步安排導覽與攤位巡禮，讓參展亮點商品提前曝光、炒熱氣氛。

翁章梁致詞表示，縣府每年都會參加台北國際食品展，大力推銷嘉義在地農特產，每年成績都相當優秀，去年更獲得3000多萬元訂單，這不僅是縣府推動嘉義優鮮品牌的成果，更是業者積極創新的回報。

嘉義縣農業處表示，「嘉義優鮮」品牌積極推廣在地農產，從田間管理、生產技術、冷鏈物流到檢驗能量全面升級，嘉義農民與業者皆展現極高創新能量，積極拓展海外通路，廣受買家好評。

翁章梁 嘉義

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