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台南府城建城300年 國定古蹟大東門城垣被批如「廢墟」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南大東門段城垣殘蹟，位在光華街與東門路一段56巷交叉口附近。圖／台南市文化局提供
台南大東門段城垣殘蹟，位在光華街與東門路一段56巷交叉口附近。圖／台南市文化局提供

今年適逢府城建城300年，但位在光華街一帶的大東門段城垣殘蹟卻仍荒煙蔓草、景觀雜亂，未見整修，市議員曾之婕在市議會總質詢指出，該處古蹟早在去年就被她質疑「古蹟變廢墟」，但一年多過去幾乎毫無進展，痛批文化局未落實古蹟維護職責。文化局回應已爭取經費預計7月施作。

曾之婕指出，市府在今年5月9日舉辦「59圍城」活動，文化局全力整修大南門周邊，盛大開門迎賓，還邀媒體宣傳拍照。但同樣是國定古蹟的大東門城垣，卻任其荒廢，形成強烈對比，令人質疑「難道只有大南門值得維護？大東門就可以繼續變成無主廢墟？」

她批文化局至今仍未明確說明該古蹟的維護主體與責任歸屬，放任古蹟沉沒在雜草叢生的巷弄之中，完全失職，應盡速釐清產權、啟動修復並整體整理周邊環境。

據史料記載，該段大東門與小東門間的城垣遺構，位於光華街與東門路一段56巷交叉口，推測為清乾隆53年（1788年）因林爽文事件後增建，日後又因道光12年（1833年）張丙之役擴建外城。至1911年日本施行市區改正計畫，城牆逐步拆除，目前殘存兩段，與成功大學內小東門段同屬一體系遺構。

目前北段殘蹟位於兩戶民宅之間，南段則藏於一戶民宅內，長年缺乏維護，景觀雜亂。地方文史團體與民代多次反映，盼文化局正視，勿讓歷史見證沉沒於荒草中。

對此，文化局回應，該處古蹟的土地為財政部國有財產署南區分署所有，目前由民間公司認養管理。由於古蹟位於民宅後方，直到2023年10月民宅拆除後才露出全貌，惟拆除後未即時整頓，導致環境凌亂。

文化局表示，已於去年爭取中央補助150萬元進行環境整頓及設置解說設施，工程將以鋪面整平、保留30公分高差表現城垣位置，並透過材質與色彩還原歷史痕跡。目前已獲國產署核定細部設計，6月10日完成鑑界，預計7月開工、9月完工。

台南大東門段城垣殘蹟，位在光華街與東門路一段56巷交叉口附近，議員批缺乏管理如廢墟。圖／市議員曾之婕提供
台南大東門段城垣殘蹟，位在光華街與東門路一段56巷交叉口附近，議員批缺乏管理如廢墟。圖／市議員曾之婕提供
台南大東門段城垣殘蹟，位在光華街與東門路一段56巷交叉口附近，議員批缺乏管理如廢墟。圖／市議員曾之婕提供
台南大東門段城垣殘蹟，位在光華街與東門路一段56巷交叉口附近，議員批缺乏管理如廢墟。圖／市議員曾之婕提供
國定古蹟台南大東門段城垣殘蹟，位在光華街與東門路一段56巷交叉口附近。圖／台南市文化局提供
國定古蹟台南大東門段城垣殘蹟，位在光華街與東門路一段56巷交叉口附近。圖／台南市文化局提供

文化局 國定古蹟

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