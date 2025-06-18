路口「鬼切」違規轉彎 南市議員指「標線」設計錯誤害的

台南市議員朱正軒今在市政總質詢中指出，中華路與小東路口的標線設計長期不合理，直右共用車道劃設於機車道內，導致右轉車輛經常「鬼切」從外側突轉，增加事故風險。他批評市府雖持續檢討錯誤標線，改善進度卻過於緩慢，呼籲應優先處理交通流量大的幹道路口，提升整體行車安全。

朱正軒也以大灣路為例指出，雖市府已重鋪路面，但直左共用車道仍畫設雙白實線，駕駛人為避免回堵經常違規變換車道。他強調，應依「內虛外實」原則設計標線，引導車流順暢通行，發揮標線應有的引導功能。

他說，根據道路交通標誌標線號誌設置規則第102條第1項第4款指出，右轉車輛應提前靠右行駛，避免於路口中段臨時切換車道，但目前多處路口仍常見右轉車輛「橫卡兩線」，尖峰時段甚至引發嚴重回堵，顯示標線規劃未落實法規精神。

朱強調，改善交通不能只靠工程經費，更應從交通教育與標線規劃著手。他建議加強宣導右轉提前靠右、左轉延長道正確使用方式，以及綠燈左轉機會點與偏移直行設計等觀念，透過民政、教育與警政系統聯手推動，建立正確用路文化。

朱正軒呼籲市府交通局與警察局應主動向交通部建言，督促監理單位檢討駕訓課程與筆試題庫，讓新手駕駛觀念與現行道路設計同步進化。

對此，交通局回應指出，除警方盤點的289處路口快車道畫有直行與右轉合併標線全面塗銷外，也陸續盤點檢討；目前若道路重鋪委由顧問公司設計標線圖資，交通局都會參與審查並提供專業建議；若未委外設計，交通局也會定期提供最新標線調整原則與重點資訊給工務單位，確保復舊標線與政策一致，逐步改善路口設計不當的問題。