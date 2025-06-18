2025台南熱氣球派對21日登場 20日下午5時起實施交管

台南市政府今天宣布，2025台南熱氣球派對6月21日起一連2天在永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，且攜手旅宿、餐飲推出優惠活動，20日下午5時起執行周邊區域交通管制。

南市府觀光旅遊局今天指出，2025台南熱氣球派對涵蓋廣場熱氣球繫留體驗、光雕秀及無人機展演，更攜手逾70家在地旅宿、餐飲和觀光工廠推出專屬優惠，且規劃闖關遊戲、特色市集及街頭藝人表演等。

觀旅局同時公布周邊交管，第一階段車輛管制時間是6月20日下午5時至22日晚上12時，安平區南島路、東南榕大道、西南榕大道，將作為活動行人徒步區、接駁車及機慢車臨停區。

第二階段車輛管制將配合21日光雕秀及無人機展演，時間是當天晚上6時至8時，管制範圍增加建平路（永華路2段至建平十一街）、府前路2段（建平路至府前四街）、怡平路（建平路至永華三街）。

此外，21日下午2時至晚上9時規劃免費接駁車，從台南火車站（北站）往返活動會場（南島路），平均20分鐘至30分鐘一班車。