影／陳亭妃率7名南市議員爭取敬老計程車補貼 黃偉哲回應了

台灣即將邁入「超高齡社會」，長者交通福利已成公共政策的重中之重。根據國發會預估，2025年台灣65歲以上人口將突破20%，為了照顧長者通勤與就醫需求，六都紛紛推出敬老卡多元交通搭乘點數計劃，並普遍納入可用於計程車等彈性交通工具，目前唯有台南市仍未提供敬老卡計程車點數補貼。

立委陳亭妃與陳秋萍、蔡秋蘭、吳通龍、陳碧玉、李偉智、周麗津、陳怡珍等議員今日共同發聲爭取，希望市府重視台南市高齡人口與幅員廣闊的特性，整合計程車等運具，推出實質的敬老交通點數補貼計劃，讓長者的通行更加便捷，周麗津上午議會質詢自由發言時間也再次向市長爭取。

市長黃偉哲表示，原本考慮適度試辦，但以台南市現有財政狀況，實力有未逮，今年一般性補助款減少了51.681億元，統籌分配稅款也少了23億元，合計減少超過74億元，這些原本可用於福利的資源減少了。

黃偉哲強調，對長者、幼兒及青年族群及社會住宅等需求，議會總質詢期間多位議員提出的各項建議與需求，都會一併通盤考量。在資源有限的情況下，市府將力求有效分配，追求「CP值」最高的政策選擇。目前面對的核心課題，是在「建設」與「福利」之間如何取得平衡。對此，市府將尊重議會各位先進的建議，謹慎思考未來資源配置的優先順序與方向。

陳亭妃指出說，台南幅員廣、許多偏鄉地區甚至連公車都難以覆蓋，若無計程車補助，等於讓許多長者交通「斷鏈」。她指出，其他五都早已將計程車納入補助項目，例如台中市每趟補助85元，高雄每次扣抵50點，桃園則依金額補助36至72點，新北甚至設有專屬敬老計程車隊，現在老齡化人口越來越多，台南「完全沒有」相關措施，實在說不過去。

市議員陳秋萍等議員表示，交通是基本民生權利，政府一直鼓勵長者要四處走走逛逛，交通工具的支持就格外重要，共同呼籲市政府應提出具體改善方案，比照他市每月提供至少1000元點數補助，並優先推動可使用於計程車、台鐵與長照接送的整合制度，真正讓敬老卡「用的到、用的方便、用的有存在感」。