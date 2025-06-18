永康交流道下台1省道試辦車向分流 事故降14%民代要求擴大辦理

永康交流道下台一省道交通複雜易壅塞，議員今上午在議會質詢時指經以「車向分流」取代傳統的「車種分流」，並選定車流繁重的台一線中正北路（永安路至蔦松二街）試辦半年，在交通安全或運輸效率均有顯著改善，要求將「車向分流」的經驗善用在適當的路口。

交通局長王銘德表示，「車向分流」目的就是減少車種交織，試辦結果對速度和安全的提昇都有幫助，會持續來處理。

市議員朱正軒指出，中正北路試辦車向分流後，成功解決永安路三個左轉車道銜接中正北路時產生的壅塞問題，同時也改善中正北路右轉上國道車輛與直行機車互相干擾的情形，減少交織肇事風險，雖然還是塞但已有改善，也證明透過精準道路設計可有效解決交通沉痾，無須動輒砸大錢擴建道路。

根據台南市警察局交通大隊統計，車道改設後半年（2024年11月至2025年5月）交通事故共78件，較改設前同期（2023年11月至2024年4月）減少12件，事故率下降約14％，顯示車向分流在安全方面成效明確。

在效率提升方面，交通局智慧交控中心提供數據顯示，2024年12月永安路與中正北路路口總車流量較10月增加8萬3925輛，增幅達4.5%；其中永安路北往南車流量增加3萬1514輛，增幅達9%。車速方面，北往南車速每小時平均提高1.3公里，約提升2%，進一步印證改善設計可有效提升通行效率。

朱正軒強調，這次成功案例顯示，即便是複雜的國道交流道平面道路，也能透過車向分流來改善交通。市府應積極檢視各路口設計，主動規畫類似優化方案，而非坐等中央或大型建設補助。