快訊

波灣GPS干擾加劇 近千艘船舶定位錯亂 出現「陸上行舟」奇觀

午後雷陣雨開炸 8縣市慎防大雨雷擊及強風

0050分割成本歸零惹怒投資人…報酬率爆衝是假象！多家券商挨轟：很爛

永康交流道下台1省道試辦車向分流 事故降14%民代要求擴大辦理

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員朱正軒在總質詢自由發言質詢交通局長王銘德，肯定國一永康交流道下台一線中正北路試辦「車向分流」，在行車效率及減少事故死傷都有改善。圖／台南市議員朱正軒提供
台南市議員朱正軒在總質詢自由發言質詢交通局長王銘德，肯定國一永康交流道下台一線中正北路試辦「車向分流」，在行車效率及減少事故死傷都有改善。圖／台南市議員朱正軒提供

永康交流道下台一省道交通複雜易壅塞，議員今上午在議會質詢時指經以「車向分流」取代傳統的「車種分流」，並選定車流繁重的台一線中正北路（永安路至蔦松二街）試辦半年，在交通安全或運輸效率均有顯著改善，要求將「車向分流」的經驗善用在適當的路口。

交通局長王銘德表示，「車向分流」目的就是減少車種交織，試辦結果對速度和安全的提昇都有幫助，會持續來處理。

市議員朱正軒指出，中正北路試辦車向分流後，成功解決永安路三個左轉車道銜接中正北路時產生的壅塞問題，同時也改善中正北路右轉上國道車輛與直行機車互相干擾的情形，減少交織肇事風險，雖然還是塞但已有改善，也證明透過精準道路設計可有效解決交通沉痾，無須動輒砸大錢擴建道路。

根據台南市警察局交通大隊統計，車道改設後半年（2024年11月至2025年5月）交通事故共78件，較改設前同期（2023年11月至2024年4月）減少12件，事故率下降約14％，顯示車向分流在安全方面成效明確。

在效率提升方面，交通局智慧交控中心提供數據顯示，2024年12月永安路與中正北路路口總車流量較10月增加8萬3925輛，增幅達4.5%；其中永安路北往南車流量增加3萬1514輛，增幅達9%。車速方面，北往南車速每小時平均提高1.3公里，約提升2%，進一步印證改善設計可有效提升通行效率。

朱正軒強調，這次成功案例顯示，即便是複雜的國道交流道平面道路，也能透過車向分流來改善交通。市府應積極檢視各路口設計，主動規畫類似優化方案，而非坐等中央或大型建設補助。

朱正軒也提到，針對駕駛人錯誤的用路觀念，如右轉不提前靠右、左轉駐車觀念錯誤、圓形綠燈左轉機會判斷不當、忽視偏移直行導引標線等問題，應由交通局與警察局透過民政、教育等系統進行普及宣導。並建議交通部應重新檢討監理站駕訓課程及考照內容，讓交通硬體與用路行為同步進步，全面提升城市交通安全與效率。

國一永康交流道下台一線中正北路（永安路至蔦松二街）試辦「車向分流」，在行車效率及減少事故死傷都有改善。圖／台南市議員朱正軒提供
國一永康交流道下台一線中正北路（永安路至蔦松二街）試辦「車向分流」，在行車效率及減少事故死傷都有改善。圖／台南市議員朱正軒提供
國一永康交流道下台一線中正北路（永安路至蔦松二街）試辦「車向分流」，在行車效率及減少事故死傷都有改善。圖／台南市議員朱正軒提供
國一永康交流道下台一線中正北路（永安路至蔦松二街）試辦「車向分流」，在行車效率及減少事故死傷都有改善。圖／台南市議員朱正軒提供
台南市議員朱正軒在總質詢自由發言質詢交通局長王銘德，肯定國一永康交流道下台一線中正北路試辦「車向分流」，在行車效率及減少事故死傷都有改善。圖／台南市議員朱正軒提供
台南市議員朱正軒在總質詢自由發言質詢交通局長王銘德，肯定國一永康交流道下台一線中正北路試辦「車向分流」，在行車效率及減少事故死傷都有改善。圖／台南市議員朱正軒提供

交通事故

延伸閱讀

參加機車駕訓比未受訓違規降59% 交通部和中市都有補助學費

強化防制機車事故 新北建請中央推機車考訓合一

台中稻田中開書店10年不關 他再捐1.2億蓋圖書館落腳曝

減輕第一線壓力！議員提交局2科合併成處 侯友宜諾研議

相關新聞

台南觀光農村頻傳貓犬遭毒殺 居民：還要發生幾次

台南市宣稱要打造寵物友善城市，但知名觀光農村後壁菁寮社區卻頻傳家犬與浪貓中毒死亡事件，引發居民不安，近期再度發生家犬外出...

永康交流道下台1省道試辦車向分流 事故降14%民代要求擴大辦理

永康交流道下台一省道交通複雜易壅塞，議員今上午在議會質詢時指經以「車向分流」取代傳統的「車種分流」，並選定車流繁重的台一...

嘉市全民防衛演習 今、明蘭潭周邊交管

嘉義市將於明天下午辦理全民防衛動員演習，並發送災防告警細胞廣播服務測試演練；嘉義市府表示，為配合演練，今、明蘭潭周邊將行...

一口氣再捐400萬 90歲南市顧問徐修齊6年累計捐千萬助弱勢

現年90歲的台南市政府市政顧問徐修齊，昨天再度捐贈400萬元給台南市政府提供弱勢救助，累計善款達1000萬元，善行義舉令...

台南海淡廠傳改供民生用水引民怨 黃偉哲：會要求中央守諾

總經費高達209.9億元的台南海水淡化廠將設在將軍區、受水池設佳里區，議員昨質詢說，憂心排放濃度高的鹵水至外海會影響漁業...

農地遭倒近一層樓高廢棄物 台南市將嚴辦

台南爆出農地掩埋營建廢棄物，有議員昨質詢指仁德區農地被傾倒疑似皂土，而官田區農地出現營建廢棄混合物，「堆到快一層樓高」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。