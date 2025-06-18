嘉市全民防衛演習 今、明蘭潭周邊交管
嘉義市將於明天下午辦理全民防衛動員演習，並發送災防告警細胞廣播服務測試演練；嘉義市府表示，為配合演練，今、明蘭潭周邊將行交通管制，敬請民眾配合演練，不要驚慌。
市府表示，明天下午1時30分至5時於嘉義市災害應變中心、西區衛生所、崇文國小、民族國小等4處辦理2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習，市消防局將同步於東區立學街16號一帶，發送災防告警細胞廣播服務測試演練；為配合演練，今、明兩天蘭潭周邊將行交通管制。
市警局表示，為配合演練戰時重要民生、經建設施搶救作為，今天及明天下午1時至4時，將於蘭潭周邊將進行交通管制，路段為小雅路（蘭潭淨水廠前，小雅路53號、小雅路與環潭公路口，道路將行雙向封閉，請車輛改道行駛。
市府表示，蘭潭周邊除將行交通管制，警察、消防、自來水公司等單位也將共同進行演習；明天正式演習日，手機如有收到告警訊息也請民眾不要驚慌，相關疏散避難資訊，可至嘉義市防災資訊網或下載愛嘉義app查詢。
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