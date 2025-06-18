一口氣再捐400萬 90歲南市顧問徐修齊6年累計捐千萬助弱勢

現年90歲的台南市政府市政顧問徐修齊，昨天再度捐贈400萬元給台南市政府提供弱勢救助，累計善款達1000萬元，善行義舉令人動容。市長黃偉哲感謝徐修齊長年支持社會福利政策，幫助弱勢家庭走出困境。

社會局表示，徐修齊自2020年起連續6年捐款不輟，歷年善款均用於市府推動的多項社會福利方案，包括改善弱勢家庭居家環境、補助兒少醫療、設置愛心餐食補給站，以及照護失能身心障礙者等，實際幫助無數台南家庭。善款運用情形也公開透明，均公告於社會局官網，確保資源發揮最大效益。

黃偉哲表示，感謝徐修齊顧問長年來無私付出，尤其在政府資源有限的情況下，其捐助為市府推動社福政策注入一股強心針，盼能拋磚引玉，帶動更多企業及個人加入公益行列，共同打造溫暖大台南。

徐修齊歷年熱心公益，曾獲選「台南市好人好事代表」、「台南市模範父親－晶鑽爸爸」、「全國八德獎」及「台南市卓越市民」等多項殊榮，其行善精神足為社會典範。

社會局強調會妥善運用每一筆善款，讓每分愛心都能落到最需要的地方；市議員沈震東、蔡筱薇、陳怡珍、林美燕及多位議員服務處代表也到場見證，表達對徐修齊行善精神的高度肯定。