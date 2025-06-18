快訊

波灣GPS干擾加劇 近千艘船舶定位錯亂 出現「陸上行舟」奇觀

午後雷陣雨開炸 8縣市慎防大雨雷擊及強風

0050分割成本歸零惹怒投資人…報酬率爆衝是假象！多家券商挨轟：很爛

一口氣再捐400萬 90歲南市顧問徐修齊6年累計捐千萬助弱勢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
90歲的台南市政顧問徐修齊（左二）捐贈市府400萬元，累計捐款金額已達1000萬元。圖／台南市政府提供
90歲的台南市政顧問徐修齊（左二）捐贈市府400萬元，累計捐款金額已達1000萬元。圖／台南市政府提供

現年90歲的台南市政府市政顧問徐修齊，昨天再度捐贈400萬元給台南市政府提供弱勢救助，累計善款達1000萬元，善行義舉令人動容。市長黃偉哲感謝徐修齊長年支持社會福利政策，幫助弱勢家庭走出困境。

社會局表示，徐修齊自2020年起連續6年捐款不輟，歷年善款均用於市府推動的多項社會福利方案，包括改善弱勢家庭居家環境、補助兒少醫療、設置愛心餐食補給站，以及照護失能身心障礙者等，實際幫助無數台南家庭。善款運用情形也公開透明，均公告於社會局官網，確保資源發揮最大效益。

黃偉哲表示，感謝徐修齊顧問長年來無私付出，尤其在政府資源有限的情況下，其捐助為市府推動社福政策注入一股強心針，盼能拋磚引玉，帶動更多企業及個人加入公益行列，共同打造溫暖大台南。

徐修齊歷年熱心公益，曾獲選「台南市好人好事代表」、「台南市模範父親－晶鑽爸爸」、「全國八德獎」及「台南市卓越市民」等多項殊榮，其行善精神足為社會典範。

社會局強調會妥善運用每一筆善款，讓每分愛心都能落到最需要的地方；市議員沈震東、蔡筱薇、陳怡珍、林美燕及多位議員服務處代表也到場見證，表達對徐修齊行善精神的高度肯定。

社會局 愛心餐 台南

延伸閱讀

毒駕案倍增！南市議員曝快篩試劑過期8個月 警方回應

南市農地遭爆埋廢棄物近一層樓高 黃偉哲：嚴查送辦

台南、澎湖議會簽署友好交流協定 加強觀光、醫療合作

台南人喝「海水淡化水」？黃偉哲：會要求中央信守承諾

相關新聞

台南觀光農村頻傳貓犬遭毒殺 居民：還要發生幾次

台南市宣稱要打造寵物友善城市，但知名觀光農村後壁菁寮社區卻頻傳家犬與浪貓中毒死亡事件，引發居民不安，近期再度發生家犬外出...

永康交流道下台1省道試辦車向分流 事故降14%民代要求擴大辦理

永康交流道下台一省道交通複雜易壅塞，議員今上午在議會質詢時指經以「車向分流」取代傳統的「車種分流」，並選定車流繁重的台一...

嘉市全民防衛演習 今、明蘭潭周邊交管

嘉義市將於明天下午辦理全民防衛動員演習，並發送災防告警細胞廣播服務測試演練；嘉義市府表示，為配合演練，今、明蘭潭周邊將行...

一口氣再捐400萬 90歲南市顧問徐修齊6年累計捐千萬助弱勢

現年90歲的台南市政府市政顧問徐修齊，昨天再度捐贈400萬元給台南市政府提供弱勢救助，累計善款達1000萬元，善行義舉令...

台南海淡廠傳改供民生用水引民怨 黃偉哲：會要求中央守諾

總經費高達209.9億元的台南海水淡化廠將設在將軍區、受水池設佳里區，議員昨質詢說，憂心排放濃度高的鹵水至外海會影響漁業...

農地遭倒近一層樓高廢棄物 台南市將嚴辦

台南爆出農地掩埋營建廢棄物，有議員昨質詢指仁德區農地被傾倒疑似皂土，而官田區農地出現營建廢棄混合物，「堆到快一層樓高」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。