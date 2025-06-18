非農地用藥惹議 台南農村毛孩疑誤食遭毒殺

台南知名觀光農村驚傳毛小孩疑中毒遭毒殺，初步研判不排除是誤食農民在非農業用地噴灑的除草劑或殺蟲劑所致；儘管台南尚未針對「非農地禁用除草劑」訂定自治條例，目前僅依據中央「農藥管理法」管理，但農業局指出，過去3年內仍查獲約10件農藥違規使用案件。

根據「農藥管理法」規定，除草劑等農藥不得在非農地、非農業用途環境中使用，且許多縣市如宜蘭、台北、高雄及花蓮，已陸續訂定相關自治條例以補充中央法規，然而身為農業大縣的台南，至今尚未設立地方性規範。

農業局說明，目前在非農地使用農藥的情形相對較少，加上中央已有法令明文規範，違規者可依法處分，因此經過整體評估後，暫無制定自治條例的必要，根據近3年統計資料顯示，共查獲約10起違規案件，並已依法開罰。

農業局也強調，農村地區若需施用除草劑或農藥，應遵守相關規範，並確保施作後不留下殘餘藥劑於公共空間，以免造成動物或孩童誤觸，引發中毒事件，後續也將持續加強農村地區的安全用藥宣導，降低農藥誤用對生態與公共安全的影響。

此外，農業局也呼籲，飼主可加強對犬貓的照顧，外出時應使用牽繩，避免毛孩自由進入農地或荒地活動，減少暴露在潛在風險中的機會。