台南觀光農村頻傳貓犬遭毒殺 居民：還要發生幾次

台南市宣稱要打造寵物友善城市，但知名觀光農村後壁菁寮社區卻頻傳家犬與浪貓中毒死亡事件，引發居民不安，近期再度發生家犬外出散步，返家後突口吐白沫、中毒身亡；當地居民說，「到底還要發生幾次？」，過去5年已有6起類似事件，公部門處理消極，真讓人心寒。

對此，南市動保處回應，第一時間即聯繫飼主並到場會勘，該犬隻在14日晚間散步時曾掙脫鍊繩，疑在附近拾食後出現中毒症狀，雖緊急送醫仍不治，但現場無發現毒餌、也無監視器畫面與目擊者，目前已通知警方加強巡邏。

當地居民王小姐指出，自搬入菁寮以來，已有2隻愛犬疑似遭毒死，其中，2021年第1隻愛犬「虎妹」是半夜毒發死亡，且嘔吐物中發現可疑的紫色雞骨頭，後來就在時常散步的巷弄內，找到一些雞骨頭被參雜在一堆紫色粉粒狀農藥內；去年底，另一隻狗「小花」也在散步時突然倒地死亡，獸醫推測是中樞神經中毒，恐是誤食農藥而亡。

她指出，非農業用地應禁用除草劑等農藥，但台南缺乏自治條例等罰則，農村中仍有許多農民常在田埂或住家周邊噴灑除草劑、殺蟲劑，導致不僅家犬，連浪浪和自家貓咪也疑遭誤食而中毒，社區中還有一隻被居民照顧的浪犬「大黑」，也疑似在嗅聞疑似摻毒魚骨後中毒死亡，去年更曾同一天發生2起家犬中毒案件。

此外，王小姐認為，部分居民為驅趕聚集在村落內的浪犬，也會將雞骨頭或魚骨混農藥設陷阱，但誤傷的卻往往是無辜的家犬，虎妹就是犧牲者之一。她曾多次向相關單位反映，但對方多以缺乏證據為由消極處理，即使後來拍到路邊毒餌照片，報警與通報後也未見進展。

她說，菁寮老街是台南的觀光重鎮，倘若有觀光客的愛犬、寵物遭毒害，恐重創城市觀光形象，這是市府要的嗎？呼籲市府應積極宣導農藥正確使用，並對違規使用加強查緝。

動保處說明，近3年菁寮地區確實有3起犬貓疑似中毒通報，均驗出農藥如托福松、芬普尼等毒物，但因缺乏目擊證詞及現場證據，案件難以偵破，呼籲民眾若發現可疑中毒案件，應保留現場並立即通報警方與動保處，將強化農村用藥安全與宣導。