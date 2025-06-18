農地遭倒近一層樓高廢棄物 台南市將嚴辦

台南爆出農地掩埋營建廢棄物，有議員昨質詢指仁德區農地被傾倒疑似皂土，而官田區農地出現營建廢棄混合物，「堆到快一層樓高」，並批市府查緝不力，政風處應介入調查；市長黃偉哲說，會依法嚴查、嚴辦。

環保局表示，仁德如意段土地5月已開挖，發現疑似遭回填廢棄物，全案由地檢署偵辦中，也於同月函文要求地主提出清理計畫書；至於官田區為葫蘆埤某農地，疑遭堆放磚石等營建剩餘土方，上周接獲檢舉已到現場採樣送驗，並持續追蹤違規查處辦理進度。

市議員林燕祝昨進行總質詢，她出示現場照片說，仁德區如意段569地號的農地，挖出大量混凝土塊及建築連續壁材料，懷疑是皂土，鄰近地號也有類似情形，然而農業局提供240筆農地違法傾倒資料，都沒有這兩案資料。

林燕祝也批，市府多年來查緝消極，民眾多次檢舉未見積極作為，農地遭破壞將影響糧食安全與土地永續利用，要求農業局與環保局全面清查農地使用情況，並將違法者送辦；她也要求政風處展開調查，以釐清是否有人員失職或包庇。

市長黃偉哲承諾，將要求相關單位加強聯繫、資訊透明，對於違法情節將依法嚴懲，還農地清淨本色。

環保局表示，近年積極查辦汙染場址，目前列管172處非法棄置場址，除了全面監控，也積極追查責任歸屬，要求地主落實管理責任、產源端負連帶責任，且自2020年起已解除列管360處，光是去年清除廢棄物就高達36萬公噸。