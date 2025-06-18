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台南海淡廠傳改供民生用水引民怨 黃偉哲：會要求中央守諾

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南海水淡化廠位在將軍區廢棄鹽田，議員憂滷水排至外海的作法，會影響漁業養殖。圖／台南市政府提供
台南海水淡化廠位在將軍區廢棄鹽田，議員憂滷水排至外海的作法，會影響漁業養殖。圖／台南市政府提供

總經費高達209.9億元的台南海水淡化廠將設在將軍區、受水池設佳里區，議員昨質詢說，憂心排放濃度高的鹵水至外海會影響漁業養殖，且原本要供應工業用水，傳出改為供應民生用水，是「明修棧道、暗度陳倉」，鄉親已氣得成立自救會

海淡廠由水利署南區水資源分署興建、受水池由自來水公司南區工程處辦理。市長黃偉哲說，政府應該守承諾，「若當初說以工業用水為主，就不能變成民生用水」，將要求中央簽署承諾書；另，黃也指出，若鹵水導致漁業損害，將要求在近海設置偵測器，一旦數據顯示排放鹽度異常，造成損害者應負全責賠償，對於欲轉業的漁民，也應提供協助。

市議員方一峰總質詢說，海淡廠原稱供應南科工業用水，近來卻改口是供民生使用，「都開工了才說變民生用水，根本是愚民政策」，環評時已有居民反對，如今強行推動，居民已組成自救會，要求與官方重新對話；水利局長邱忠川答詢說，市府會堅守立場，捍衛漁業權益與居民飲水安全。

方一峰也質疑，海淡技術已有不必排放鹵水的新設備，為何此廠仍採高濃度鹵水排放方式。水利局則回應，目前該技術尚未成熟，仍屬實驗階段，將要求中央確保排放不傷漁業。

台南海淡廠廠址為將軍區公有地，分兩期施作，第1期目前實際進度2.91%，目標2028年底產水；地方先前關心海淡廠佳里受水池位置，水利局表示，中央綜合考量後，調整到佳里區台19線以東、台糖所有的非都特農區土地，已完成用地取得，預計年底開始施作，施工前將辦相關說明會。

黃偉哲 自救會 海水淡化廠 水利局 台南

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