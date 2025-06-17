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茶改場南遷嘉義…馬文君4年前就質疑有貓膩 今喊話農業部

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
茶改場遷址嘉義，4年前就遭立委馬文君質疑與前立委陳明文（右）有關，如今再爆爭議，嘉義縣長翁章梁（左）今也在議會備詢說明。圖／聯合報系資料照
茶改場遷址嘉義，4年前就遭立委馬文君質疑與前立委陳明文（右）有關，如今再爆爭議，嘉義縣長翁章梁（左）今也在議會備詢說明。圖／聯合報系資料照

農業部擬將茶改場本場從桃園遷址於嘉義，因直接跳茶產量及品種冠全台的南投縣，2021年遭立委馬文君質疑並點名與前立委陳明文有關，如今竟爆出是陳要炒地皮才選址嘉義。馬文君今喊話農業部別有政治考量，有遠見的評估茶改場遷址。

根據壹週刊報導指出，農委會4年前規畫將茶改場從桃園楊梅遷到嘉義番路，時任立委陳明文的妻子，低價買入6筆番路土地，若茶改場順利南遷，地價將大漲，但農委會升格農業部後，以經費過高、番路土地不適合種茶樹等理由推翻南遷案。

而立法院經濟委員會日前到嘉義考察，前立委陳明文被爆不請自來，甚至還在會議中對官員下指導棋，要求茶改場南遷案不得停止，引發外界質疑，也憂陳明文影響開會決議，嘉義縣長翁章梁今天也在縣議會就此事備詢說明。

實際上，農業部茶及飲料作物改良場本場南遷議題，立委馬文君早在2021年就對擬遷址嘉義就提出質疑，認為南投茶葉種植面積全台第一，更是嘉義的3倍以上，中央卻跳過南投，悖離生產鏈法則，並點名難道與陳明文是英系掌門人有關。

針對今天週刊爆料，立委馬文君重申，南投茶產業無論在地理環境或產業品系等是最完整且多元的，不僅有高山茶、紅茶、凍頂烏龍茶等，幾乎遍及全縣各鄉鎮、從中低海拔到高海拔都有，就近能進行品種及技術的開發改良，明明最適合發展。

她也向農業部喊話，嘉義經現勘發現，土壤、岩盤等天然條件不適合發展茶產業，那就不要勉強，農業部應該以產業發展為考量，不要有政治考量，而是根據事實、有遠見的重新評估茶改場遷址一事，避免因政治因素影響全台茶葉發展。

馬文君 農業部 嘉義

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