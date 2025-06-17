台南新建玉井多功能活動中心 地方盼加入公托設施

民進黨立委郭國文今天與立委林俊憲團隊、衛福部等相關單位會勘台南玉井區多功能活動中心新建計畫，盼衛福部提高補助加入公共托育設施，滿足山區居民托育需求。

郭國文致詞表示，原有的玉井、玉田活動中心老舊，今年初地震後更讓地方民眾希望能有一處新活動中心，台南市政府已規劃斥資新台幣3500萬元，在玉井區新建多功能活動中心，希望比照他過去成功爭取善化蓮潭里活動中心複合公托案例，讓玉井新活動中心可加入公共托育設施。

林俊憲團隊補充提供資料指出，玉井、楠西、左鎮、南化4個行政區未滿7歲幼兒約800人，其中未滿3歲300多人，但山區缺少托育資源，間接加快人口外流。

郭國文表示，新建活動中心預定地點鄰近青果市場、人口密集，地點非常好，若能設有公托中心，可提高年輕人留在山區意願，台南山區也需要更多社會福利相關設施，在南科園區效應外溢情形下，能吸引更多人口移入，平衡台南區域發展。

郭國文強調，市府資源有限，會與林俊憲聯手向中央爭取更多補助，希望衛福部能提高補助金額，減輕地方負擔，也讓活動中心儘早動工，滿足在地居民期待。