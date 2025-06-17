停柩252天無人料理後事 雲林夜市慈愛會2小時募逾30萬助落葉歸根

雲林縣土庫鎮沈姓男子去年往生後無家人出面料理後事，遺體停柩虎尾鎮惠來生命園區長達252天，相關費用逾30萬元，雲林縣夜市慈愛會得知後在會員群組募款，2小時就募足款項，今天眾人送沈男最後一程，遺體火化後將安放在土庫鎮納骨塔，讓沈男落葉歸根。

今天下午土庫鎮長陳特凱、雲林縣夜市慈愛會長陳鴻榮、公所同仁與地方里長在虎尾惠來生命園區小靈堂送沈男最後一程，儀式從簡、莊重，遺體火化完成後，骨灰將安放在土庫鎮納骨塔，讓沈男落葉歸根。

陳特凱表示，60歲的沈男獨居多年，近年在療養機構安置，去年10月往生後無家屬出面處理後事，遺體停柩在惠來生命園區長達2百多天，有民眾發現後告知鎮公所，但停柩期間包含冰櫃、拜飯等費用高達30萬5600元，上周聯繫林縣夜市慈愛會後，會長陳鴻榮馬上答應協助，並在會員群組募款，僅2小時便募足相關款項。