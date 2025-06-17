聽新聞
0:00 / 0:00
停柩252天無人料理後事 雲林夜市慈愛會2小時募逾30萬助落葉歸根
雲林縣土庫鎮沈姓男子去年往生後無家人出面料理後事，遺體停柩虎尾鎮惠來生命園區長達252天，相關費用逾30萬元，雲林縣夜市慈愛會得知後在會員群組募款，2小時就募足款項，今天眾人送沈男最後一程，遺體火化後將安放在土庫鎮納骨塔，讓沈男落葉歸根。
今天下午土庫鎮長陳特凱、雲林縣夜市慈愛會長陳鴻榮、公所同仁與地方里長在虎尾惠來生命園區小靈堂送沈男最後一程，儀式從簡、莊重，遺體火化完成後，骨灰將安放在土庫鎮納骨塔，讓沈男落葉歸根。
陳特凱表示，60歲的沈男獨居多年，近年在療養機構安置，去年10月往生後無家屬出面處理後事，遺體停柩在惠來生命園區長達2百多天，有民眾發現後告知鎮公所，但停柩期間包含冰櫃、拜飯等費用高達30萬5600元，上周聯繫林縣夜市慈愛會後，會長陳鴻榮馬上答應協助，並在會員群組募款，僅2小時便募足相關款項。
陳鴻榮表示，夜市慈愛會成立至今已服務5760名個案身後事，喪葬捐款總金額已超過3億1千萬元，此次為讓沈男落葉歸根，共有近百位善心人士捐款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言