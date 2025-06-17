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嘉縣5學子獲總統教育獎 翁章梁送iPad勉自信向前行

中央社／ 嘉義縣17日電
2025年總統教育獎得獎名單於5月22日揭曉，嘉義縣轄內高級中等以下學校共有5校5名學子獲獎，縣長翁章梁今天頒發每名學生1台iPad，鼓勵他們持續勇敢、自信向前行。圖／嘉義縣政府提供
2025年總統教育獎得獎名單於5月22日揭曉，嘉義縣轄內高級中等以下學校共有5校5名學子獲獎，縣長翁章梁今天頒發每名學生1台iPad，鼓勵他們持續勇敢、自信向前行。圖／嘉義縣政府提供

2025年總統教育獎得獎名單於5月22日揭曉，嘉義縣轄內高級中等以下學校共有5校5名學子獲獎，縣長翁章梁今天頒發每名學生1台iPad，鼓勵他們持續勇敢、自信向前行。

嘉義縣今年獲得總統教育獎5名學子東石高中學生莊宇僑、國立新港藝術高中學生陳柏呈、新港國中學生董晏鈞、民和國中學生莊凱丞及茶山國小學生汪麗晴，今天「與縣長有約」，由學校校長、導師、家人陪同，與翁章梁對談，分享生命故事。

教育處指出，莊宇僑來自阿里山部落，靠著角力翻轉人生，在訓練與打工之間堅持理想，還將代表台灣參加國際賽事，展現了運動家韌性與熱血；陳柏呈由祖父母拉拔長大，從棒球選手轉型為學生領袖，用積極行動帶領同儕，展現強大責任感與影響力。

另外，董晏鈞從小與母親相依為命，在健康挑戰中不斷向前，不僅學業優秀，更在語文、藝術與體育等領域展現全方位才華，是名副其實的多元全能；莊凱丞則用堅持與熱情對抗學習障礙，結合族群文化與科學，立志成為原住民族科學家，還規劃捐出獎學金幫助其他學障生，展現超越年齡的成熟與格局。

而汪麗晴來自茶山部落，童年經歷家庭巨變，她用笑容與勇氣走過陰霾，不僅學業成績亮眼，更以身作則參與文化傳承，立志回鄉當老師，把愛與希望傳下去。

翁章梁致詞說，今年全國352名學子參加總統教育獎遴選，最終僅60名脫穎而出；嘉義縣有7名進入複審，最終有5名獲獎，這樣的成果代表嘉義縣的教育不只看重學業成績，更看重品格、生命力與多元發展。

翁章梁今天除與獲獎學生話家常，更贈送每人1台iPad，鼓勵他們持續保有正向態度、發揮影響力；教育處指出，5名學子將於7月4日獲總統賴清德接見並受獎。

翁章梁 科學家 嘉義

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