再現木都風華 黃敏惠視察2案「嘉有木屋」工程

為再現嘉義市木都風華，延續木構文化風景，嘉義市政府推動「嘉有木屋」補助計畫，鼓勵民間結合專業建築團隊，以木都3.0新舊融合理念進行老舊木屋修繕、活化再利用。嘉義市長黃敏惠偕同林瑞彥副市長、陳永豐秘書長於6月12日率領市府團隊前往中正路551號與中山路255、257號兩處補助修繕工程地點視察，實地瞭解工程現況。

黃敏惠市長表示，嘉義市發揮小城市大創新精神，尋找城市獨有特色，從歷史脈絡中去探尋，期望發掘出這座城市獨有的魅力與價值。嘉義市區內保有6千多棟木屋，如同是都市裡的「森林」，更是重要的城市資產，「嘉有木屋」是嘉義市十大旗艦計畫中「舊城創新生」的重要一環，透過老舊木屋修繕再生，提供一個青年創業與返鄉的基地，活化後的木屋不僅承載地方故事，也吸引來自各地的旅客，深入體驗嘉義的文化與魅力。

黃敏惠市長補充，嘉義市透過補助計畫整修舊有木構建築，保存珍貴歷史資產，並改善建築機能，體現了木都文化；同時讓老屋與市民生活、產業扣連，為木都傳承添薪火，注入經濟動能。木屋承載著木業興盛的城市記憶，「嘉有木屋」則代表延續與未來的無限可能，透過政策推動與市民參與的通力合作，不僅讓老屋重獲新生，也讓歷史得以延續在當代城市脈絡中，共同為嘉義開創一個融合歷史、人文與創意的新世代。

嘉有木屋輔導團陳正哲老師表示，「嘉有木屋」透過修繕重現木都風華，進一步推動嘉義市木造產業的活絡、帶動產業需求，成為培育木造產業人才的重要契機，讓產業與教育並重，傳承木都精神。嘉有木屋不僅是建設工程，更是一項「文化工程」。都市更新需要跨部門的合作，嘉義市政府不僅是他看過跨局處合作最敏捷、靈活的公部門，更提供足夠的經費，讓產業由點串連成鏈，讓嘉義市從「宜居」走向吸引人「移居」的城市，讓更多人想要在嘉義生活、創業、成家。

都市發展處指出，中正路551號案為67年歷史的三進式木造街屋，原為「大長新百貨行」，保留木梁柱、編竹夾泥牆與磚造基座。此次以「鋼木合構」工法強化結構，並拆除腐木、驅除白蟻、補強屋頂與牆體，提升採光通風，未來將作為咖啡吧、展覽與教學空間使用。中山路255號、257號案為1942年建成的三連棟老屋，修繕聚焦其中一戶，保留檜木梁柱與太子樓特色，拆除鋼架、補強結構並重作外牆。透過打開牆體，創造通透動線，提升閱讀空間的明亮感，完工後將由「台灣圖書室」持續進駐，結合閱讀與文化推廣。

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