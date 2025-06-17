嘉市社宅安寮好室動土 國家住都中心：未來租金會很美好

嘉義市東區「安寮好室」社會住宅今天舉行動土，是繼西區博愛安居、友忠好室後，嘉義市的第3處社會住宅，總經費9億9890萬元，由中央全額負擔，預計2028年竣工，未來提供141戶。國家住都中心董事長花敬群說，未來申請入住很簡單，且租金會讓人感到美好。

市長黃敏惠表示，近年房價漲幅讓民眾負擔沉重，市府透過與中央合作興辦社會住宅，以合理平價的租金降低民眾的經濟壓力。繼博愛安居（206戶）及友忠好室（144戶）在2022年動土施工後，安寮好室（141戶）是第3處辦理動土施工的基地，3處社會住宅總共能夠提供491戶社會住宅量能。

黃敏惠表示，嘉義市始終與中央配合推行政策，但政院大幅刪減各縣市一般性補助款，嘉義市更遭削減高達17.12億元，對地方治理與市民福祉造成雙重打擊。也期盼中央給予地方應有保障，並兌現建設輕軌承諾。

外界關切未來入住資格、租金等，董事長花敬群說，完工後對外會有招租說明會，現階段有4個社宅招租中，包括台北市萬華、新北市三重、桃園市中壢及高雄市左營等4處，下一季還會有6處，申請很簡單，也可透過24小時網路申請；租金會讓大家放心，蓋的是新房子，但會用10年屋齡估市價，再依市價8折、7折甚至5折租給市民，將是個很美好的價格。

「安寮好室」原為空軍吳鳳新村，基地鄰近宣信國小、南興國中、嘉義女中、嘉義家職等學校，屬傳統文教區。規畫興建地上13層、地下3層建築物，地面層以無圍牆的廣場、遊憩空間及休閒步道，塑造社宅住戶與周邊居民的交流空間。將設置托嬰中心以及身心障礙日照、社區居住、日間作業空間（小作所）、中長期庇護所等5項設施。

國家住都中心表示，目前於嘉義縣市合計已興辦5處近1500戶社會住宅，於嘉義市西區及嘉義縣民雄鄉尚有基地在規畫中。