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嘉市社宅安寮好室動土 國家住都中心：未來租金會很美好

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠表示，市府透過與中央合作興辦社會住宅，以合理平價的租金降低民眾的經濟壓力。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，市府透過與中央合作興辦社會住宅，以合理平價的租金降低民眾的經濟壓力。記者李宗祐／攝影

嘉義市東區「安寮好室」社會住宅今天舉行動土，是繼西區博愛安居、友忠好室後，嘉義市的第3處社會住宅，總經費9億9890萬元，由中央全額負擔，預計2028年竣工，未來提供141戶。國家住都中心董事長花敬群說，未來申請入住很簡單，且租金會讓人感到美好。

市長黃敏惠表示，近年房價漲幅讓民眾負擔沉重，市府透過與中央合作興辦社會住宅，以合理平價的租金降低民眾的經濟壓力。繼博愛安居（206戶）及友忠好室（144戶）在2022年動土施工後，安寮好室（141戶）是第3處辦理動土施工的基地，3處社會住宅總共能夠提供491戶社會住宅量能。

黃敏惠表示，嘉義市始終與中央配合推行政策，但政院大幅刪減各縣市一般性補助款，嘉義市更遭削減高達17.12億元，對地方治理與市民福祉造成雙重打擊。也期盼中央給予地方應有保障，並兌現建設輕軌承諾。

外界關切未來入住資格、租金等，董事長花敬群說，完工後對外會有招租說明會，現階段有4個社宅招租中，包括台北市萬華、新北市三重、桃園市中壢及高雄市左營等4處，下一季還會有6處，申請很簡單，也可透過24小時網路申請；租金會讓大家放心，蓋的是新房子，但會用10年屋齡估市價，再依市價8折、7折甚至5折租給市民，將是個很美好的價格。

「安寮好室」原為空軍吳鳳新村，基地鄰近宣信國小、南興國中、嘉義女中、嘉義家職等學校，屬傳統文教區。規畫興建地上13層、地下3層建築物，地面層以無圍牆的廣場、遊憩空間及休閒步道，塑造社宅住戶與周邊居民的交流空間。將設置托嬰中心以及身心障礙日照、社區居住、日間作業空間（小作所）、中長期庇護所等5項設施。

國家住都中心表示，目前於嘉義縣市合計已興辦5處近1500戶社會住宅，於嘉義市西區及嘉義縣民雄鄉尚有基地在規畫中。

今天動土典禮由國家住都中心董事長花敬群、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、市議會議長陳姿妏等一同執鏟，祈求工程順利。

國家住都中心董事長花敬群說，未來申請入住很簡單，且租金會讓人感到美好。記者李宗祐／攝影
國家住都中心董事長花敬群說，未來申請入住很簡單，且租金會讓人感到美好。記者李宗祐／攝影
立委王美惠上台致詞，預祝工程順利，中央與地方不分彼此，會繼續為中央、地方打拼。記者李宗祐／攝影
立委王美惠上台致詞，預祝工程順利，中央與地方不分彼此，會繼續為中央、地方打拼。記者李宗祐／攝影
安寮好室社會住宅動土典禮，嘉義市長黃敏惠與國家住都中心董事長花敬群持香與來賓等祈求工程順利平安。記者李宗祐／攝影
安寮好室社會住宅動土典禮，嘉義市長黃敏惠與國家住都中心董事長花敬群持香與來賓等祈求工程順利平安。記者李宗祐／攝影
安寮好室社會住宅動土典禮後合影。記者李宗祐／攝影
安寮好室社會住宅動土典禮後合影。記者李宗祐／攝影
安寮好室社會住宅今天舉行動土典禮。記者李宗祐／攝影
安寮好室社會住宅今天舉行動土典禮。記者李宗祐／攝影
安寮好室社會住宅今天舉行動土典禮。記者李宗祐／攝影
安寮好室社會住宅今天舉行動土典禮。記者李宗祐／攝影
安寮好室社會住宅動土典禮由嘉義市長黃敏惠（右）、國家住都中心董事長花敬群（中）、立法委員王美惠（左）等人執鏟，祈求工程順利。記者李宗祐／攝影
安寮好室社會住宅動土典禮由嘉義市長黃敏惠（右）、國家住都中心董事長花敬群（中）、立法委員王美惠（左）等人執鏟，祈求工程順利。記者李宗祐／攝影

社會住宅 嘉義

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