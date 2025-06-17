南市農地遭爆埋廢棄物近一層樓高 黃偉哲：嚴查送辦

台南仁德、官田爆出農地遭非法埋置營建廢棄物，議員在議會總質詢指接獲檢舉到現場查看，發現小路狹窄且有人看守，「廢棄物堆高到快一層樓」令人怵目驚心，指市府查緝不力，並要求政風處介入調查，環保局表示上周接獲檢舉已啟動調查，市長黃偉哲表示會嚴查、嚴辦，依法處理。

環保局表示，仁德區、官田區農地遭掩埋營建混合物，其中仁德如意段土地，今年5月已開挖調查，發現疑似遭回填廢棄物，全案由地檢署偵辦中。此外，環保局已於同月函文要求地主提出清理計畫書。至於官田區葫蘆埤某地，遭堆放磚石等營建剩餘土方，並未發現廢棄物，已現場採樣送驗，並持續追蹤違規查處辦理進度。

市議員林燕祝指出，市府農業局表示查無資料，但環保局卻提供52件農地遭非法掩埋廢棄物的案件，顯示跨局處資訊落差過大。她並出示現場照片，指稱仁德區一段569號農地遭挖出大量混凝土塊及建築連續壁材料，懷疑是「皂土」施工廢棄物，且鄰近地號也有類似情形。

林燕祝痛批，市府多年來查緝消極，民眾多次檢舉未見積極作為，農地遭破壞將影響糧食安全與土地永續利用，要求農業局與環保局全面清查農地使用情況，並將違法者送辦。她也要求政風處展開調查，以釐清是否有人員失職或包庇。

對此，環保局表示，該案於上周接獲檢舉後已啟動調查，並預計近期完成查處。市長黃偉哲則承諾，將要求相關單位加強聯繫、資訊透明，對於違法情節將依法嚴懲，還農地清淨本色。

環保局強調，近年積極查辦汙染場址，目前列管172處非法棄置場址，除了全面監控，也積極追查責任歸屬，要求地主落實管理責任、產源端負連帶責任。環保局表示，自2020年起已解除列管360處，光是去年清除廢棄物高達36萬公噸。