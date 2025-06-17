南科帶動西港人口逆勢成長全市第一 議員籲廢校設親子館

南科外溢效應，台南市西港地區外來人口持續成長，去年成長16.1%，在台南37各行政區排名第一，議員要求市府在西港中央公園有里活動中心，並規畫西港親子館，為年輕家庭有一個可以安居樂業的生活環境。

市議員方一峰表示，北門區6區人口老化，年輕人口外流嚴重，只有西港人口是正成長，這是南科外溢，未來人口會增加快速，但他多次反映希望有親子館，但都沒有進度，要求從金砂國小廢校後等場域來著手，「先求有再求好」，未來要蓋活動中心再增加多元的親子館設施。

社會局長郭乃文說，先前盤點是鄰近就有七股和佳里的親子館，約10分鐘就可抵達，若經費只需1、2千萬就可設置就會積極規畫，會根據議員建議，和教育局協調廢校的空間來評估說置。

南科生活圈擴大，其中跨曾文溪的烏橋中路跨溪大橋拍板後，對西港地區發展帶動會更明顯；方一峰也為南科上班年輕人發聲，大北門地區有許多年輕人到南科打拼，年年都會發生交通憾事，為了讓南科年輕人有一條回家的安全道路。

方一峰說每年總質詢他都持續追蹤，希望能興建一條沿著西港市道173線銜接南科烏橋中路，跨曾文溪的大橋，若未來再開闢聯外道路，從南45線西港檨林里跨曾文溪，銜接上178縣道往南科園區及善化火車站，將可緩和台19線和西港大橋塞車問題，地方期盼的重大交通命脈，在弄清權責單位後，希望明年能順利發包，真的不要再讓年輕人與大車爭命。