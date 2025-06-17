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跨越隔離水道橋梁今開通 紓解六輕上下班車流民眾有感
為紓解台塑六輕廠區周邊聯絡道交通壅塞問題，雲林縣政府交通工務局辦理雲2線道路拓寬作業，分散車流，去年竣工，工業局協調台塑企業辦理新建跨越隔離水道橋梁，連結至雲2線，昨完工通車，宣告全長近3公里的雲2線全段通行，今有台塑員工表示，上班車程減少10至15分鐘，非常有感。
交通工務局統計，每天進入六輕廠區的超流量逾萬輛，上下班時間工業區正門口的工業路，造成交通壅塞，員工與當地居民抱怨連連，因此縣府與台塑公司合作，由縣府進行雲2線拓寬工程，工業局協調台塑辦理跨越隔離水道橋梁新建工程。
交工局長汪令堯表示，雲2線工程全長約2.46公里，將8至9公尺寬的道路，拓寬至25公尺，投入5.34億元經費分兩期工程進行，第一期工程2020年完工、第二期則於去年7月完工。
「跨越隔離水道橋梁」由台塑出資逾12億元，打造長584.9公尺、寬度20公尺的雙向四車道橋梁，歷經3年，昨天竣工，宣告雲2線全段正式通行，今通車首日，汪令堯表示，已有效紓解大約4成在廠區正門口工業路進出的車流。
一名台塑員工表示，以往從蚊港橋經雲三線後接工業路上班，常因通勤尖峰時刻塞車，今天從蚊港橋直接接雲2線通行至六輕工業區的南門入口，至少省下10至15分鐘車程，很有感覺。
但有當地居民反映跨越隔離水道橋梁接雲2線，長達近1公里沒有紅綠燈，恐有交通安全疑慮，汪令堯表示，將於近期新增交通號誌，並將持續觀察雲2線使用情況，視情況滾動式調整，確保用路人和居民安全。
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