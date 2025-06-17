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雲林一期稻作收割 濕穀收購價格創歷史新高

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中部一期稻作進入收割，雲林縣各農會濕穀收購價格昨陸續開盤，西螺、二崙等農會收購價格較歷年高出逾1成，寫下一期稻作歷史新高。記者陳雅玲／攝影
中部一期稻作進入收割，雲林縣各農會濕穀收購價格昨陸續開盤，西螺、二崙等農會收購價格較歷年高出逾1成，寫下一期稻作歷史新高。記者陳雅玲／攝影

中部一期稻作進入收割，雲林縣各農會濕穀收購價格昨陸續開盤，被視為縣內開盤指標的西螺鎮農會濕度26度以下每台斤11.7元，較歷年高出逾1成，寫下一期稻作歷史新高，二崙鄉農會為照顧在地農民，每年比照西螺再加碼0.3元收購，今年26度以下每台斤12元，不少農民都說很滿意。

西螺鎮農會昨天開盤收購一期稻作濕穀，濕度28度每台斤11.5元、26度以下11.7元，西螺鎮農會碾米廠主任廖宗義表示，歷年一期稻作收購價格都低於二期稻作，每年每台斤收購價格約在10元，今年因為公糧收購價格及數量調整，因此拉抬糧價，收購價格創歷史新高。

二崙鄉農會為照顧在地農民，每年一、二期稻作收購價格都比照西螺鎮農會加碼0.3元，今收購價格濕度26以下每台斤12元、28度11.8元，因近年耕作成本大幅增加，對於收購價格提升逾一成，不少農民都很滿意。

廖宗義表示，今年因氣候因素影響，一期稻作產量增加1成多，收購價格好加上豐收，農民都很開心，目前價格已經創新高，預計接下來價格將持平，也呼籲農民最近天氣不穩定，經常下雨，不要搶割稻，讓稻穗成熟一些，價格會更好。

二崙鄉農會為照顧在地農民，每年比照西螺再加碼0.3元收購，今年26度以下每台斤12元，不少農民都說很滿意。圖／二崙鄉農會提供
二崙鄉農會為照顧在地農民，每年比照西螺再加碼0.3元收購，今年26度以下每台斤12元，不少農民都說很滿意。圖／二崙鄉農會提供
雲林縣各農會濕穀收購價格昨陸續開盤，被視為縣內開盤指標的西螺鎮農會濕度26度以下每台斤11.7元，較歷年高出逾1成。圖／西螺鎮農會提供
雲林縣各農會濕穀收購價格昨陸續開盤，被視為縣內開盤指標的西螺鎮農會濕度26度以下每台斤11.7元，較歷年高出逾1成。圖／西螺鎮農會提供
二崙鄉農會為照顧在地農民，每年比照西螺再加碼0.3元收購，今年26度以下每台斤12元，不少農民都說很滿意。圖／二崙鄉農會提供
二崙鄉農會為照顧在地農民，每年比照西螺再加碼0.3元收購，今年26度以下每台斤12元，不少農民都說很滿意。圖／二崙鄉農會提供
雲林縣各農會濕穀收購價格昨陸續開盤，被視為縣內開盤指標的西螺鎮農會濕度26度以下每台斤11.7元，較歷年高出逾1成。圖／西螺鎮農會提供
雲林縣各農會濕穀收購價格昨陸續開盤，被視為縣內開盤指標的西螺鎮農會濕度26度以下每台斤11.7元，較歷年高出逾1成。圖／西螺鎮農會提供
中部一期稻作進入收割，雲林縣各農會濕穀收購價格昨陸續開盤，西螺、二崙等農會收購價格較歷年高出逾1成，寫下一期稻作歷史新高。記者陳雅玲／攝影
中部一期稻作進入收割，雲林縣各農會濕穀收購價格昨陸續開盤，西螺、二崙等農會收購價格較歷年高出逾1成，寫下一期稻作歷史新高。記者陳雅玲／攝影

農民 二期稻作

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