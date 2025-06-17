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石牛溪整治獨留善功橋成防汛缺口 今開工動土明年9月完成最後一哩路

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
橫跨石牛溪的雲林斗南善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，因橋面低於堤防頂近2公尺，不符治理計畫，豪雨即淹，雲林縣府爭取水利署補助將拆除重建新橋，今開工動土。記者陳雅玲／攝影
橫跨石牛溪的雲林斗南善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，因橋面低於堤防頂近2公尺，不符治理計畫，豪雨即淹，雲林縣府爭取水利署補助將拆除重建新橋，今開工動土。記者陳雅玲／攝影

為提高防洪能力，水利署已於2023年完成雲林縣石牛溪整治，橫跨石牛溪的善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，因橋面低於堤防頂近2公尺，不符治理計畫，豪雨即淹，雲林縣府爭取水利署補助將拆除重建新橋，總經費1.53億元，今開工動土，預計明年9月前完工，完成石牛溪整治最後一哩路。

善功橋改建工程今開工動土，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、交通工務局長汪令堯、水利署第五河川分署秘書孔祥嘉、斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富及賴明源、簡慈坊、顏忠義等人一同為工程上香祈福，工程總經費1.53億元，其中中央補助1.19億元、縣府自籌4170萬元辦理。

善功橋是由嘉邑行善團於1992年興建通車，是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，通車逾30年，但橋面低於堤防頂近2公尺，通水斷面不足，豪雨即淹，每逢汛期豪大雨、颱風警報，必須採取預防性封閉，並以大型防汛用砂包擋住橋兩側出入口，以免溪水倒灌，成為防汛缺口。

水利署第五河川分署秘書孔祥嘉表示，2023年石牛溪整治完成，獨留善功橋不符治理計畫成為防汛缺口，非常危險，中央一定要支持改建，工程橫跨跨今明兩年汛期，完工後石牛溪整治最後一哩路即完成。

汪令堯表示，新橋將橋面抬升3.1公尺、拓寬至8公尺，採單跨80公尺的鋼拱橋型式，以增加通洪斷面量，兩側各有121公尺、79公尺引道，預計明年9月底前完工，為縮短工期，該橋拆除重建期間不另施作便橋，斗南、斗六往來民眾需繞道，請地方居民體諒。

張麗善、張嘉郡皆表示，善功橋因不符治理計畫造成淹水風險，是地方長期以來的頭痛問題，期待完工後橋梁抬升，加上石牛溪整治，可以有效提升防洪量能，解決淹水問題。

橫跨石牛溪的雲林斗南善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，因橋面低於堤防頂近2公尺，不符治理計畫，豪雨即淹，雲林縣府爭取水利署補助將拆除重建新橋，今開工動土。記者陳雅玲／攝影
橫跨石牛溪的雲林斗南善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，因橋面低於堤防頂近2公尺，不符治理計畫，豪雨即淹，雲林縣府爭取水利署補助將拆除重建新橋，今開工動土。記者陳雅玲／攝影
橫跨石牛溪的雲林斗南善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，因橋面低於堤防頂近2公尺，不符治理計畫，豪雨即淹，雲林縣府爭取水利署補助將拆除重建新橋，今開工動土。記者陳雅玲／攝影
橫跨石牛溪的雲林斗南善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，因橋面低於堤防頂近2公尺，不符治理計畫，豪雨即淹，雲林縣府爭取水利署補助將拆除重建新橋，今開工動土。記者陳雅玲／攝影
橫跨石牛溪的雲林斗南善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，因橋面低於堤防頂近2公尺，不符治理計畫，豪雨即淹，雲林縣府爭取水利署補助將拆除重建新橋，今開工動土。記者陳雅玲／攝影
橫跨石牛溪的雲林斗南善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，因橋面低於堤防頂近2公尺，不符治理計畫，豪雨即淹，雲林縣府爭取水利署補助將拆除重建新橋，今開工動土。記者陳雅玲／攝影
橫跨石牛溪的雲林斗南善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，因橋面低於堤防頂近2公尺，不符治理計畫，豪雨即淹，雲林縣府爭取水利署補助將拆除重建新橋，今開工動土。記者陳雅玲／攝影
橫跨石牛溪的雲林斗南善功橋是斗南烏瓦窯往來斗六的交通樞紐，因橋面低於堤防頂近2公尺，不符治理計畫，豪雨即淹，雲林縣府爭取水利署補助將拆除重建新橋，今開工動土。記者陳雅玲／攝影

雲林 水利署 斗六

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