台南人喝「海水淡化水」？黃偉哲：會要求中央信守承諾

總經費209.9億元的台南海水淡化廠設於將軍區，受水池設於佳里區，議員上午在議會總質詢憂鹵水排至外海的作法，會影響漁業養殖，並批評原本要供應工業用水卻改稱供應民生用水，是「明修棧道、暗渡陳倉」；市長黃偉哲回應會要求中央信守承諾，市府也會嚴格把關。

市議員方一峰質疑，海淡廠原稱供應南科工業用水，近來卻改口強調供民生使用，「都開工了才說變民生用水，根本是愚民政策。」他批評市府忽視地方聲音，環評時已有居民反對，如今強行推動，居民已組成自救會，要求重視。

對此，市長黃偉哲回應，政府應該守承諾，「若當初說以工業用水為主，就不能變成民生用水」，將要求中央簽署承諾書。此外，黃強調，若鹵水導致漁業損害，將要求在近海設置偵測器，一旦數據顯示排放鹽度異常，造成損害者應負全責賠償；對於欲轉業的漁民，也應提供協助。

水利局長邱忠川也強調，市府會堅守立場，捍衛漁業權益與居民飲水安全，「若海淡廠造成漁損，不能讓漁民吃虧。」

方一峰並指出，海淡技術已有不必排放鹵水的新設備，質疑為何仍採高濃度滷水排放方式。水利局則回應，目前該技術尚未成熟，仍屬實驗階段，將要求中央確保排放不傷漁業。

水利局說明，台南海淡廠產水規模為每日最大20萬立方公尺，預定廠址為台南市將軍區公有地，現況為廢棄鹽田，2022年7月13日環評通過規畫分兩期施作，台南海淡第一期行政院2023年4月27日核定，由南水分署辦理，南水分署於2024年6月27日開工，目前設計作業中，第一期施工期限為開工日起1750日，截至2025年5月底預定工作進度為2.88%，實際工作進度2.91%，目標2028年底年產水。

另外佳里區受水池工程由自來水公司南區工程處辦理，原規畫地點位於佳里區佳西路公有土地，外界關心海淡廠佳里受水池位置，經水利署去年6月召開會議，綜合考量用地取得、經費效益、工程技術及地方民意等因素評估，調整點位置為佳里區台19以東，台糖所有之非都特農區土地，並已完成用地取得作業。

南水分署與自來水公司已於今年5月18日邀請相關行政機關、地方民意代表與里民至佳里區召開海水淡化廠之受水池工程地方說明會，與會人士多數關心施工期間可能造成交通、噪音及環境影響、產水水質及相關回饋事項等，針對受水池地點並無反對意見，水公司正辦理受水池統包工程設計作業，由統包工程團隊將施工期間可能造成之交通、噪音及環境影響等因素納入設計方案考量並妥為因應，預計今年12月開始施工，並於2028年 12 月完工。