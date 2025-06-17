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西南氣流來襲蚵棚不敵 發泡性塑膠材質浮具散布台南海岸

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
受西南氣流影響，台南部分蚵棚受創，海岸漂來保麗龍等發泡塑膠材質浮具。記者鄭惠仁／攝影
受西南氣流影響，台南部分蚵棚受創，海岸漂來保麗龍等發泡塑膠材質浮具。記者鄭惠仁／攝影

日前受熱帶低氣壓帶來的西南氣流影響，台南市沿海牡蠣養殖區僅有部分蚵棚受創，但不少發泡塑膠材質的浮具，漂到岸邊，沙灘上可見碎裂的塑膠微粒，又對環境造成傷害。因牡蠣養殖季進入尾聲，岸上也堆疊著等待清理的廢棄蚵棚，由於暑假將至，民眾期待能趕快清理完畢，還給美麗、乾淨的踏浪空間。

今年第一個颱風「蝴蝶」雖未生成，但這一熱帶性低氣壓除了帶來雨量，台南沿海風浪也增強，之前，南市區漁會宣導蚵農提早採收，或是暫移安全處避風，減少損失。安平區漁光里里長林寧峰表示，有部分蚵農有申請入港避風，也有人搶著採收，但因此波熱帶低氣壓激起的西南氣流並非很強勁，僅有部分蚵棚受創，以及部分牡蠣串被吹斷掉落海中，損失沒那麼嚴重，但海岸除原先已拖進來的廢棄蚵棚外，還有一些被吹毀，漂上岸的蚵棚。

南區王姓居民昨天傍晚到黃金海岸沙灘散步，發現海灘上漂來一些蚵棚等養殖用的保麗龍等發泡塑膠材質浮具，特別是在四鯤鯓靠近第四海巡隊處，數量較多，沙灘上也隨處可見碎裂的塑膠微粒與碎塊，當漲潮勢必這些微粒要漂進海中，汙染海洋環境及禍及魚類，希望盡快清理，也早日汰換為環保材質浮具。

台南市農業局漁港及近海管理所長張順得表示，養殖季剩不到兩周，目前尚有數百棚未收成。另，廢棄蚵棚的清理作業已發包，廠商已派工清理中，預計8月底完成清理及去化；漂到沙灘及岸邊的發泡性塑膠材質浮具，權責單位第6、第5水利分署、國產署、台江國家公園管理處等單位也都動起來，陸續要求開口契約廠商清理。環保局表示，南區四鯤鯓靠近第四海巡隊處署國產署權責，已通知國產署清理。

台南牡蠣養殖季進入尾聲，大量廢棄蚵棚堆置海岸，農業局漁港所表示，預定在8月底完成清理與去化。記者鄭惠仁／攝影
台南牡蠣養殖季進入尾聲，大量廢棄蚵棚堆置海岸，農業局漁港所表示，預定在8月底完成清理與去化。記者鄭惠仁／攝影
受西南氣流影響，台南部分蚵棚受創，海岸漂來保麗龍等發泡塑膠材質浮具，沙灘上可見保麗龍碎粒。記者鄭惠仁／攝影
受西南氣流影響，台南部分蚵棚受創，海岸漂來保麗龍等發泡塑膠材質浮具，沙灘上可見保麗龍碎粒。記者鄭惠仁／攝影

蚵棚 沙灘 國產署

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