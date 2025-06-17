西南氣流來襲蚵棚不敵 發泡性塑膠材質浮具散布台南海岸

日前受熱帶低氣壓帶來的西南氣流影響，台南市沿海牡蠣養殖區僅有部分蚵棚受創，但不少發泡塑膠材質的浮具，漂到岸邊，沙灘上可見碎裂的塑膠微粒，又對環境造成傷害。因牡蠣養殖季進入尾聲，岸上也堆疊著等待清理的廢棄蚵棚，由於暑假將至，民眾期待能趕快清理完畢，還給美麗、乾淨的踏浪空間。

今年第一個颱風「蝴蝶」雖未生成，但這一熱帶性低氣壓除了帶來雨量，台南沿海風浪也增強，之前，南市區漁會宣導蚵農提早採收，或是暫移安全處避風，減少損失。安平區漁光里里長林寧峰表示，有部分蚵農有申請入港避風，也有人搶著採收，但因此波熱帶低氣壓激起的西南氣流並非很強勁，僅有部分蚵棚受創，以及部分牡蠣串被吹斷掉落海中，損失沒那麼嚴重，但海岸除原先已拖進來的廢棄蚵棚外，還有一些被吹毀，漂上岸的蚵棚。

南區王姓居民昨天傍晚到黃金海岸沙灘散步，發現海灘上漂來一些蚵棚等養殖用的保麗龍等發泡塑膠材質浮具，特別是在四鯤鯓靠近第四海巡隊處，數量較多，沙灘上也隨處可見碎裂的塑膠微粒與碎塊，當漲潮勢必這些微粒要漂進海中，汙染海洋環境及禍及魚類，希望盡快清理，也早日汰換為環保材質浮具。