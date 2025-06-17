嘉義茶改場選址惹議 前立委陳明文出席挨批不請自來

立法院經濟委員會日前到嘉義考察，外界質疑前立委陳明文不請自來，還在會議中對官員下指導棋，憂陳明文影響開會決議。縣長翁章梁今天在議會備詢稱，陳明文是代表立委陳冠廷出席，但陳冠廷辦公室回應，陳明文是以前立委及縣政顧問身分與會提供意見。

議員詹琬蓁說，鏡週刊報導茶改場4年前規畫從桃園楊梅遷至嘉義番路，前立委陳明文及他妻子2018年低價買入6筆番路土地，若茶改場南遷就會大漲。並詢問翁章梁茶改場地址由誰決定，陳明文以什麼身分出席？翁章梁說，地址是農業部前部長陳吉仲選的，陳明文是代表立委陳冠廷列席。

陳冠廷辦公室表示，經洽詢前立委陳明文回應，「當日為應經濟委員會召委蔡易餘委員之邀，陳明文以前立委及縣政顧問身分與會提供意見。翁章梁也是同為受邀與會成員，他的認知可能以為本人是代表陳冠廷委員，不過實際上皆為應蔡易餘之邀出席提供意見。」

翁章梁說，梅山高山茶試驗站和茶改場總廠南遷分為2案，在農委會所有茶的試驗站內，沒有高山茶試驗站，才會規畫要蓋梅山高山茶試驗站，卻發現岩盤有問題，當初就說好要另外找地點，因為行政院已經核定梅山高山茶試驗站，所以要求不能取消，可以換位置。

翁章梁也說，茶改場在台18線觸口路段旁，地點是農業部前部長陳吉仲選的，行政院前院長蘇貞昌4年前開記者會宣布，但因土質不適合種茶，後來又另尋其他土地，當天害怕政策改變，只是重申當初的決定，行政院和茶改場還有很多不同意見，這案尚未核定。

副議長陳怡岳說，行政院核定政策後，本來就要去執行，案子在陳明文任內爭取，雖然陳明文現在卸任，但他兒子陳冠廷也在擔任立委，關心山區重大建設是無可厚非，茶改場設在番路鄉是嘉義山區好事，行政院核定後卻沒建設，實際上是山區居民損失。

議長張明達說，陳明文以前努力爭取建設茶改場，現在卻又突然沒有要來做，陳明文所想的角度必然是這樣，站在山區民意代表立場，如果換作是他也會努力爭取，且陳明文土地在番路鄉和竹崎鄉中間，距離茶改場選址很遠，並非特地要為陳明文解釋，但兩者之間無關。