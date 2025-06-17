台大畢業求職迷惘 求助虎尾就業中心找到50K工程師工作

勞動部近年推出多項計畫鼓勵青年就業，雲林縣一名29歲青年畢業台大農藝學系，在前一工作離職後，對未來感到迷惘，到虎尾就業中心諮詢後，順利找到月薪50K的前端開發工程師工作，就業中心表示，職場環境變化快，鼓勵青年善用求職支持工具，盡快找到人生方向。

虎尾就業中心表示，一名台大農藝學系的青年畢業後一直找不到方向，前一份工作被資遣後，到就業中心求助，在參加青年職得好評計畫後，經由服務人員三次諮詢發現自己另一種興趣與潛力，順利找到一份前端開發工程師工作，月領50K。

另外一名高職餐旅學系的黃同學，也在參加計畫接受諮詢後，找到現在的救護車司機及隨車救護技術員工作。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，面對快速變遷的職場環境，鼓勵青年朋友積極尋求各項支持工具，透過政府的資源與服務，了解產業趨勢、提升職場競爭力，能在人生的下一站找到方向，邁出穩健的一步。

另外，迎接畢業季、期末考季，虎尾就業中心與虎尾就業中心北港行政辦公室設置「自求多福・歐趴好運籤」活動，即日起至6月30日止，凡民眾親臨現場，即可抽取祝福籤詩，獲得一份祈求順利的書籤及神秘小禮物，透過趣味互動，幫助考生與陪讀家人舒壓。