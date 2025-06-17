快訊

美國反川抗爭延燒！為何示威都用「墨西哥旗」？

「金曲製造機」陳彼得在大陸辭世 享壽 82歲！劉文正、崔苔菁都唱過他的歌

陸頂尖大學撤銷英語系 轉向發展「專業+外語」跨域人才

台大畢業求職迷惘 求助虎尾就業中心找到50K工程師工作

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
虎尾就業中心推出抽籤活動，為考生加油打氣。圖／虎尾就業中心提供
虎尾就業中心推出抽籤活動，為考生加油打氣。圖／虎尾就業中心提供

勞動部近年推出多項計畫鼓勵青年就業，雲林縣一名29歲青年畢業台大農藝學系，在前一工作離職後，對未來感到迷惘，到虎尾就業中心諮詢後，順利找到月薪50K的前端開發工程師工作，就業中心表示，職場環境變化快，鼓勵青年善用求職支持工具，盡快找到人生方向。

虎尾就業中心表示，一名台大農藝學系的青年畢業後一直找不到方向，前一份工作被資遣後，到就業中心求助，在參加青年職得好評計畫後，經由服務人員三次諮詢發現自己另一種興趣與潛力，順利找到一份前端開發工程師工作，月領50K。

另外一名高職餐旅學系的黃同學，也在參加計畫接受諮詢後，找到現在的救護車司機及隨車救護技術員工作。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，面對快速變遷的職場環境，鼓勵青年朋友積極尋求各項支持工具，透過政府的資源與服務，了解產業趨勢、提升職場競爭力，能在人生的下一站找到方向，邁出穩健的一步。

另外，迎接畢業季、期末考季，虎尾就業中心與虎尾就業中心北港行政辦公室設置「自求多福・歐趴好運籤」活動，即日起至6月30日止，凡民眾親臨現場，即可抽取祝福籤詩，獲得一份祈求順利的書籤及神秘小禮物，透過趣味互動，幫助考生與陪讀家人舒壓。

青年 職場

延伸閱讀

紅包場歌后今子嫣照顧偏鄉 今捐雲林500萬元消防車

台東「高年級生」求職不愁 銀髮服務據點今天開幕

斗六、虎尾路邊停車超商收費卡關 縣府統一簽約將重啟收費

服務業缺工銀髮族求職難 嘉義就服助婦女當照服員獲獎勵金

相關新聞

台南人喝「海水淡化水」？黃偉哲：會要求中央信守承諾

總經費高達209.9億元的台南海水淡化廠設於將軍區，受水池設於佳里區，議員上午在議會總質詢憂滷水排至外海的作法，會影響漁...

台大畢業求職迷惘 求助虎尾就業中心找到50K工程師工作

勞動部近年推出多項計畫鼓勵青年就業，雲林縣一名29歲青年畢業台大農藝學系，在前一工作離職後，對未來感到迷惘，到虎尾就業中...

台南「小黑琵」4千多件較勁 童心、童趣與文學的純真想像

台南市教育局長期推展兒童藝文專刊「小黑琵」已成校園文壇年度盛事，今年徵文與徵圖件數高達4185件，第15輯《小黑琵》精選...

台南「小二甲」光電爭議 民代促撤案

光電業者力暘集團涉官商勾結解套「小二甲」禁令，全案審理中，台南有議員昨質詢說，南市多達480件疑非法核准的小二甲案，其中...

雲林2對老夫妻 昨穿婚紗圓夢

68歲林連興與妻子蘇美玲結褵45年，他曾承諾經濟寬裕時重拍婚紗，但正對抗癌症，另對66歲吳永宗和妻子吳秀准結婚47年，當...

嘉市表揚特優鄰里長 劉宗源獲推薦特優里長

嘉義市政府表揚特優鄰、里長、績優民、戶政人員及調解人員，市長黃敏惠頒獎感謝辛勞與努力。頂寮里長蔡振盛、美源里長羅鳳住2人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。