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台南「小黑琵」4千多件較勁 童心、童趣與文學的純真想像

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南兒童藝文專刊「小黑琵」，今年徵文與徵圖件數高達4185件，精選96件學生創作，將集結出刊。記者鄭惠仁／攝影
台南兒童藝文專刊「小黑琵」，今年徵文與徵圖件數高達4185件，精選96件學生創作，將集結出刊。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局長期推展兒童藝文專刊「小黑琵」已成校園文壇年度盛事，今年徵文與徵圖件數高達4185件，第15輯《小黑琵》精選96件學生創作，將集結出刊，並將結合7、8月的兒童藝術教育節展出，一起來看孩子用文字與畫筆記錄日常生活，展現童心、童趣與文學的純真想像。

教育局表示，今年《小黑琵》鼓勵學生透過藝術創作，記錄台南旅行的記憶點、特色景觀，從中描繪出古都的歷史深度、文化特色與自然美景，展現台南身為國際文化城市的獨特魅力。學生的作品不僅記錄所見景象，更融入生活情境及豐富情感元素，將在地文化及產物透由畫作做出最佳詮釋。

主辦學校新市國小校長李智賢指出，《小黑琵》專輯提供孩子「創意想像自由揮灑的空間」，透過童詩、創意童話、校園記事散文、美味台南遊記、布可星球心得寫作、台南風華映像徵圖等多元徵稿類別，引導孩子用文字與畫筆記錄日常生活，展現童心、童趣與文學的純真想像。

本屆徵文、徵圖前3名作品將收錄於南市兒童文學創作專輯《小黑琵第15輯》，另外，也將於七、八月份兒童藝術教育節「藝起賞-山海藝術對話創作邀請展暨兒童文學創作圖文展」，展出「小黑琵」圖畫及童詩獲獎作品前3名，讓更多人認識台南在地文物與特色美景。

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