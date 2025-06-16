暑假來臨 台南交大攜手毒防中心宣講預防學子毒駕

暑假即將來臨，為了預防年輕學子毒駕發生，台南市交通警察大隊與毒品危害防制中心前往台南監理站、台南應用科技大學及南瀛親子館等單位，衛政警政攜手共同辦理預防毒駕宣導活動，希望透過跨局處間合作宣導，提升反毒預防知能，防制新興毒品與毒駕憾事發生。

交大指出，毒駕議題引發社會各界高度關注，吸毒後駕車不僅可能影響駕駛者的判斷力與反應能力，常伴隨幻覺、精神錯亂等狀況，影響車輛控制行駛，對路上其他用路人構成極大威脅，亦可能造成交通事故，市府團隊持續落實市長黃偉哲無毒大台南的施政理念。

毒品危害防制中心股長張芝惠指出，俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯，常加入電子煙油透過電子煙形式流入社區與校園，對青少年造成重大危害；毒防中心攜手交大，整合跨局處資源，暑假前宣導重點將涵蓋宮廟文化、青少年族群及特定營業場所等，策略聯防預防毒駕發生。

交大表示，將強化市府與民間縱向連結，跨局處整合宣導資源，建立策略夥伴關係，並於暑假期間加強宣導作為，提升社會整體警覺與防制力道，推動毒駕零容忍的法治觀念與用路責任。