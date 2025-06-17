台南小二甲光電爭議 民代促撤案

光電業者力暘集團涉官商勾結解套「小二甲」禁令，全案審理中，台南有議員昨質詢說，南市多達480件疑非法核准的小二甲案，其中力暘集團228件占大宗，但市府稱待判決一併處理，「是要圖利廠商跟台電？」應立即撤銷興辦計畫書，否則告發市府貪汙。

南市府回應，「小二甲（小於2公頃土地變更來設置光電）」審查原則，是中央所訂全國一致性規範，有疑義退件者達49案，相關已進入司法程序的案件，不宜由市府未審先判，但會秉持毋枉毋縱的精神，全力配合檢調調查，未來如經法院判決確定有違法情形，將依據該判決結果依法辦理，絕對不寬貸。

市議員蔡育輝質詢拿出「台南小二甲犯罪的疑點時序表」，解釋農業部是2020年7月修法禁止小二甲，時任經濟部能源局長游振偉卻在隔年開「農地變更型光電推動研商會議」，做出3點決議，大開後門為小二甲案件加速審查，而今年2月監察院發布的彈劾案文中第1頁就提到，游振偉未依法行政，違法將「土地使用同意書」做為不受小二甲禁令的審認標準，且未陳報經濟部和行政院，造成高達96.15%土地使用同意書，皆是「倒填日期」。

蔡育輝說，南檢偵辦小二甲弊案、監察院也彈劾，台南的小二甲多達480案，面積317公頃，其中力暘集團占228件，在沒有電業執照的情況下，是否違法發電？不解相關單位為何不撤照，要圖利廠商跟台電嗎？市府相關局處3個月內依法撤銷小二甲興辦計畫書，否則對農業局、經發局和地政局等告發圖利罪嫌。

市府法制處說明，針對業者所提之土地使用同意書日期，是否有倒填或不實填載情事，正由刑事司法機關調查審理，基於行政中立原則，無從預設立場認定其違法，但是未來如法院判決確認違法，將依法辦理，絕不寬貸。

經發局則指出，興辦計畫審查時，確認有疑慮的案件，就直接撤案，將配合檢調之調查，依法院判決結果，做適當之行政處分，至於480件小二甲有部分已經拿到工作許可，因此可依規定施工、並和台電掛表併聯，但480件皆尚未取得電業執照，業者均無售電收入。