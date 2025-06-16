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嘉市表揚特優鄰里長 劉宗源獲推薦特優里長

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠表揚頂寮里長蔡振盛（右二）。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠表揚頂寮里長蔡振盛（右二）。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府表揚特優鄰、里長、績優民、戶政人員及調解人員，市長黃敏惠頒獎感謝辛勞與努力。頂寮里長蔡振盛、美源里長羅鳳住2人任職滿30年，將代表嘉義市前往內政部接受三等內政專業獎章殊榮。民族里長劉宗源獲嘉義市推薦內政部「特優里長」表揚。

市府今天於禮堂表揚2名服務30年獲得三等內政獎章的資深里長、10名特優里長、11名績優民政人員、3名績優戶政人員、1名資深鄰長、101名績優鄰長、以及2024年35名獨任調解績優人員。

市長黃敏惠表示，每名基層夥伴的用心與努力，都是嘉義市不斷進步的推動力。尤其里長在疫情期間的全力協助，無論是防疫物資的協調、疫調資訊的傳遞，還是里民情緒的安撫與關懷，都扮演極為關鍵的角色，「是市府最堅實的後盾，也是社區安定的重要力量。」

今年表揚的資深鄰長林仁煌，自24歲起便投入公共服務，至今已服務超過50年，除了兼顧自身工作與家庭，更長年致力於社區事務，令人敬佩。

頂寮里里長蔡振盛自第4屆起擔任里長，迄今已連任至第11屆，不僅致力於里政服務，更擔任義消大隊顧問、民防分隊顧問，參與多個社區組織，擔任社區關懷協會與仁愛慈善會理事等職務。透過多元角色推動社區照護與安全防護工作，為地方穩定與發展投入無數心力。

也是第4屆擔任里長至今的美源里長羅鳳住表示，擔任里長是一份快樂而充實的工作，雖然每天要處理的事務繁瑣，但能夠動腦思考、協助解決居民的大小問題，從中獲得實質的成就感與滿足。

東區民族里長劉宗源獲嘉義市推薦，將代表前往內政部接受「特優里長」表揚。劉里長自2013年起延續父親遺志投身基層服務，對社區大小事務始終親力親為，用行動實踐對鄉里的承諾。他也擔任嘉義市火雞肉飯協會理事長，致力推廣在地特色美食，成功結合地方文化與公共服務，深獲市民肯定。

民政處科長陳惠珍、殯管所組員廖君育、東區區公所里幹事方愿國、西區區公所里幹事陳姿蓉、姚品如等5人也將代表至內政部接受績優民政人員表揚。

嘉義市長黃敏惠表揚績優里長劉宗源（右二），係知名「劉里長雞肉飯」負責人也是嘉義市火雞肉飯協會理事長。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠表揚績優里長劉宗源（右二），係知名「劉里長雞肉飯」負責人也是嘉義市火雞肉飯協會理事長。圖／嘉義市政府提供
嘉義市表揚114年特優里長、績優民、戶政人員、績優鄰長暨113年績優調解人員。圖／嘉義市政府提供
嘉義市表揚114年特優里長、績優民、戶政人員、績優鄰長暨113年績優調解人員。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠表揚美源里長羅鳳住（右二）。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠表揚美源里長羅鳳住（右二）。圖／嘉義市政府提供

黃敏惠 嘉義 內政部

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