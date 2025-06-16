紅包場歌后今子嫣照顧偏鄉 今捐雲林500萬元消防車

有紅包場「慈善歌后」之稱的藝人今子嫣今以自己、母親及兒子名義，捐贈雲林縣政府價值約500萬元，最新規格的水箱化學消防車一輛，她表示，行善不能等，能有機會捐助偏鄉，將資源放到最需要的地方，相當值得。

今子嫣今代表家人捐贈虎尾消防隊小型水箱化學消防車，雲林縣長張麗善、雲林縣消防局長林文山、立法委員張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘等人出席捐贈典禮見證。消防局長林文山說，小型水箱化學消防車可便捷加入救災行動，將把此輛車設置於即將成立的高鐵消防分隊，針對高鐵周邊重要地區的災害，可立即前往救援。

今子嫣兼具演員與歌手身分，16歲便踏進演藝圈，為了賺錢養家，放棄演戲夢想改到紅包場駐唱，是許多人心中的紅包場歌后，近年來她持續投身公益、關懷長者，2012年時曾以母親邱美女名義捐贈價值一百多萬的救護車給台東縣政府鄉鎮。

今祖孫三代再次善舉，今子嫣表示，資源就是要放到最有需要的地方，她感謝所有消防人員的辛苦，期盼這台小小的「水箱化學消防車」，能夠為雲林鄉親發揮最大的功效。