嘉義市西區全民運動館上梁 預計115年9月營運

嘉義市西區全民運動館工程今天舉行上梁儀式，工程實際進度皆領先預期進度，整體工程預計於明年第1季竣工，並於明年9月開始營運。

嘉義市西區全民運動館工程上梁，由市長黃敏惠帶領市府團隊到場祈福，祈求工程順遂平安，嘉義市議長陳姿妏及多名市議員、民進黨立委王美惠也出席，並一同於梁上落款簽名。

黃敏惠致詞表示，西區全民運動館所在地劉厝地區，鄰近社區人口密集，未來啟用後將成為市民運動休閒全新亮點；期許「體力就是活力，全民運動館不僅是一座建築，更是推動健康、快樂生活的重要基地」。

王美惠表示，嘉義市西區全民運動館是擔任立委積極推動的政見之一，任內親自邀請時任行政院長蘇貞昌南下嘉義市視察，成功爭取工程經費，今天全民運動館順利上梁，期盼工程如期如質完工，早日提供市民完善運動空間。

嘉義市立體育場長張家羽進行工程簡報說明，西區全民運動館總經費約新台幣5億9000萬元，教育部體育署補助2億元、市府自籌3億9000萬元，整體進度達34%，工程實際進度皆領先預期進度8至9個百分點，整體工程預計於明年第1季竣工，並於明年9月開始營運。

張家羽介紹，西區全民運動館鄰近228國家紀念公園，基地面積2.7公頃，運動館為地上2層樓、地下1層機電設備建築物，現階段規劃有8水道50公尺室內溫水游泳池，周圍設有多功能水域設施；另外，還有全齡體適能訓練場、兒童體適能活動室、綜合球場、商業空間等，戶外規劃滯洪池景觀設施及平面停車場。