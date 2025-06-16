台南小二甲沒執照卻發電？ 民代：撤照、否則告發圖利

光電業者力暘集團涉官商勾結違法解套小二甲（小於2公頃土地變更非農用來設置光電），圖利91億元遭起訴，案件正審理中，南市議員蔡育輝今質詢說，市府不再受理小二甲申請，稱待判決結果一併處理有疑義小二甲案，然而台南市竟有多達480件疑非法核准的小二甲案，且甚至違法發電，要求市府應立即撤銷興辦計畫書，否則告發貪汙。

蔡育輝今秀出全市480件小二甲犯罪疑點時序表，他說，農業部（原農委會）怕在農地設置太陽光電造成農地破碎，2020年7月修法禁止小二甲，當時經濟部能源局長游振偉卻在隔年召開「農地變更型光電推動研商會議」，做出3點決議，為小二甲案件加速審查大開後門。

他指出，監察院今年2月發布的彈劾案文中第一頁就提到，游振偉未依法行政，違法將「土地使用同意書」，做為不受小二甲禁令的審認標準，且未陳報經濟部和行政院，造成高達96.15%土地使用同意書，皆為「倒填日期」不實的偽造文書。

蔡育輝說，台南有多達480案疑違法小二甲，面積達317公頃，其中力暘集團占大宗約228件，小二甲光電案不但被監察院彈劾，連南檢都啟動偵查，但全市480案的小二甲竟在沒有電業執照的情況下，違法發電，是要圖利廠商跟台電嗎？

蔡育輝怒批，小二甲違反興辦事業計畫，應立刻廢止執照，不解經發局等相關單位為何不依法撤照，再者，許多工業區的廠商反映拿不到饋線，反而是非法小二甲光電業者輕鬆擁有，還不用電業執照就可發電，讓認真守法的廠商業者情何以堪，要求台南市政府相關局處，3個月內依法撤銷小二甲興辦計畫書，否則將對市府農業局、經發局和地政局等，提出貪汙圖利告發。

對此，台南市政府表示，小二甲審查原則，是中央所訂全國一致性規範，有疑義退件者達49案，相關已進入司法程序的案件，不宜由市府未審先判，但仍會秉持毋枉毋縱的精神，全力配合檢調調查，未來如經法院判決確定有違法情形，將依據該判決結果依法辦理，絕對不寬貸。

法制處說明，針對業者所提之土地使用同意書日期，是否有倒填或不實填載情事，目前正由刑事司法機關調查審理，基於行政中立原則，無從預設立場認定其違法，但未來如法院判決確認違法，將依法辦理，絕不寬貸。

經發局則指出，興辦計畫審查時，確認有疑慮的案件，就直接撤案，有關已進入司法審查案件，將配合檢調之調查，依法院判決結果，做適當之行政處分；480件小二甲有部分已經拿到工作許可，因此可依規定施工、並和台電掛表併聯，但480件皆尚未取得電業執照，業者均無售電收入。

南市府重申，對於本案已進入司法偵審階段，市府將秉持「尊重司法、行政中立」立場，未來如經司法機關認定確有不法，將全力配合並依法究責，絕不寬貸任何失職或違法行為，並持續檢討精進行政程序，確保未來各項土地變更與能源開發案之公正、公平與合法性。