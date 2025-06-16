民代視察社會住宅 嘉市未來6處社宅1337戶

立委王美惠今天與立法院內政委員會邀集內政部等相關單位視察嘉義市社會住宅工程；未來嘉義市6處社會住宅總戶數預計將達到約1337戶。王美惠說，推動社宅不只是為了解決居住正義，更是將育兒、長照與生活機能整合在地，讓嘉義成為各年齡層適合居住的城市。

王美惠率立法院內政委員會邀集內政部次長董建宏、國土管理署署長吳欣修、國家住都中心及嘉義市政府相關單位，前往嘉義市社會住宅進行實地考察，瞭解興建進度。

王美惠表示，目前嘉義市已有3處社宅動工，分別為規畫144戶「友忠好室」，已完工54％、206戶「博愛安居」，已完工41％，與即將於明日動土的「安寮好室」。王美惠說，明年「友忠」與「博愛」即將竣工，嘉義市即將迎來全新完工的社宅大樓。

今天實地考察「博愛安居」社宅內部，了解住戶空間配置與生活動線設計，王美惠說，住都中心在設計上也兼顧住戶未來需求，社宅陽台皆採明管設計，搭配管線示意圖，方便後續維修管理。冷氣、熱水器與廚具等基本設備全數配備完成，讓入住民眾可即刻使用。

王美惠表示，嘉義市的社宅皆導入地震監測系統，具備良好通風與採光，並採全齡友善設計，包括防滑地坪、友善高度設施等，打造健康安全的居住空間。

在後續嘉義市社會住宅的推動方面，西區預計再興建2案，分別為「玉康安居」規畫265戶、「港坪好室」規畫122戶；東區規畫「日新安居」達459戶，日新安居將成為全市規模最大的社會住宅，未來嘉義市6處社會住宅總戶數預計將達到約1337戶。