影／不讓罹癌阿公抱憾 雲林兩對「老」新人今披白紗步紅毯圓夢

雲林家扶中心今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢，林連興與妻子蘇美玲結褵45年，目前正在抗癌中，吳永宗及吳秀准結婚47年，當年因為長輩過世，連婚禮都沒辦，今在眾人見證下，披上白紗、穿上禮服步入紅毯，並甜蜜擁吻，讓觀禮民眾忍不住紅了眼眶。

這場特別的婚禮今在虎尾崛頭落羽松秘境舉辦，由雲林家扶主委陳燦勳、副主委李萬吉擔任主婚人，雲林縣長張麗善擔任證婚人，來自西藏哲蚌寺的昂望嘉措格西蒞臨為新人披上哈達祝福平安，縣議員黃美瑤也獻上祝福。

68歲林連興挽著蘇美玲先步入紅毯，66歲的吳永宗也緊牽吳秀准的手進場，他們彼此深情相視、親密擁吻，羨煞在場觀禮民眾，張麗善更忍不住說「我結婚不到40年，好像這個畫面（指接吻）已經沒有」，羨慕不已，看到他們遇到任何風雨，都攜手同心面對挑戰，真是現代夫妻的典範。

蘇美玲說，她與丈夫交往三個月就閃婚，當時有到照相館拍攝結婚照，但照片洗出來才發現兩頰腮紅紅通通，並不好看，林連興承諾有機會再重拍一次，沒想到後來家中經濟困頓，還要負起照顧孫子的責任，至今都沒機會重拍。

林連興因罹患胰臟癌4期，正積極抗癌，家扶中心為不讓他有人生遺憾，展開圓夢計畫，為他們重拍婚紗照披上婚紗，並重新舉辦婚禮，蘇美玲說，「前一晚開心到睡不著覺」，覺得自己好美，林連興也不忘感謝老婆跟著他一起走過艱辛的日子。

吳永宗與吳秀准當年交往一年，因家中長輩過世，趕在百日內完婚，沒有婚禮、婚紗照，一切從簡，吳永宗說，他原想有機會要補償老婆，讓她感受穿上婚紗的喜悅，沒想到卻因為生活至今未能圓夢，如今在家扶中心的協助下，終於圓夢，非常開心。