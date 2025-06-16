快訊

王大陸捲逃兵役爆風波「28人遭起訴」 威廉經紀人震驚發聲

以色列為何開戰？以軍官曝伊朗「祕密計畫」：幾天內就可造15枚核彈

太熱了...新北高溫氣象署急發橙色燈號 淡水老農疑中暑送醫亡

聽新聞
0:00 / 0:00

影／不讓罹癌阿公抱憾 雲林兩對「老」新人今披白紗步紅毯圓夢

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢。記者陳雅玲／攝影

雲林家扶中心今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢，林連興與妻子蘇美玲結褵45年，目前正在抗癌中，吳永宗及吳秀准結婚47年，當年因為長輩過世，連婚禮都沒辦，今在眾人見證下，披上白紗、穿上禮服步入紅毯，並甜蜜擁吻，讓觀禮民眾忍不住紅了眼眶。

這場特別的婚禮今在虎尾崛頭落羽松秘境舉辦，由雲林家扶主委陳燦勳、副主委李萬吉擔任主婚人，雲林縣長張麗善擔任證婚人，來自西藏哲蚌寺的昂望嘉措格西蒞臨為新人披上哈達祝福平安，縣議員黃美瑤也獻上祝福。

68歲林連興挽著蘇美玲先步入紅毯，66歲的吳永宗也緊牽吳秀准的手進場，他們彼此深情相視、親密擁吻，羨煞在場觀禮民眾，張麗善更忍不住說「我結婚不到40年，好像這個畫面（指接吻）已經沒有」，羨慕不已，看到他們遇到任何風雨，都攜手同心面對挑戰，真是現代夫妻的典範。

蘇美玲說，她與丈夫交往三個月就閃婚，當時有到照相館拍攝結婚照，但照片洗出來才發現兩頰腮紅紅通通，並不好看，林連興承諾有機會再重拍一次，沒想到後來家中經濟困頓，還要負起照顧孫子的責任，至今都沒機會重拍。

林連興因罹患胰臟癌4期，正積極抗癌，家扶中心為不讓他有人生遺憾，展開圓夢計畫，為他們重拍婚紗照披上婚紗，並重新舉辦婚禮，蘇美玲說，「前一晚開心到睡不著覺」，覺得自己好美，林連興也不忘感謝老婆跟著他一起走過艱辛的日子。

吳永宗與吳秀准當年交往一年，因家中長輩過世，趕在百日內完婚，沒有婚禮、婚紗照，一切從簡，吳永宗說，他原想有機會要補償老婆，讓她感受穿上婚紗的喜悅，沒想到卻因為生活至今未能圓夢，如今在家扶中心的協助下，終於圓夢，非常開心。

陳燦勳表示，家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，盼此次行動讓他們圓夢、沒有遺憾；李萬吉也感謝贊助的蒂芬妮婚紗、日興堂與世唯囍餅經理楊薇箴帶來餐點及三層結婚蛋糕，讓今天的婚禮非常圓滿。

雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢，圖為林連興（左）與妻子蘇美玲（右）。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢，圖為林連興（左）與妻子蘇美玲（右）。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢，圖為吳永宗（右）及其妻吳秀准（左）。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢，圖為吳永宗（右）及其妻吳秀准（左）。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢。記者陳雅玲／攝影

雲林 結婚 婚紗照 婚禮

延伸閱讀

雲林抽籤精選20家廠商 將揮軍參加台北國際食品展

2025台北國際食品展 雲林20家廠商上菜探索美味

雲林虎尾驛起響愛公益園遊會 凝聚眾人愛心關懷弱勢

器捐遺愛人間卻釀悲劇？3年後受贈者全數罹癌 驚人真相曝光

相關新聞

影／不讓罹癌阿公抱憾 雲林兩對「老」新人今披白紗步紅毯圓夢

雲林家扶中心今為兩對6旬夫妻舉辦婚禮圓夢，林連興與妻子蘇美玲結褵45年，目前正在抗癌中，吳永宗及吳秀准結婚47年，當年因...

台南小二甲沒執照卻發電？ 民代：撤照、否則告發圖利

光電業者力暘集團涉官商勾結違法解套小二甲（小於2公頃土地變更非農用來設置光電），圖利91億元遭起訴，案件正審理中，南市議...

民代視察社會住宅 嘉市未來6處社宅1337戶

立委王美惠今天與立法院內政委員會邀集內政部等相關單位視察嘉義市社會住宅工程；未來嘉義市6處社會住宅總戶數預計將達到約13...

雲林抽籤精選20家廠商 將揮軍參加台北國際食品展

雲林縣政府籌組20家在地廠商，將參加6月25日至28日在台北南港展覽館登場的「2025台北國際食品展」，縣長張麗善表示，...

開啟智慧旅遊 阿里山森林遊樂區AI上線 30多種語系雙向溝通

台灣唯一榮登紐約時報2025年全球必訪52大景點之一的阿里山國家森林遊樂區，每年遊客近百萬人次，為提升服務外籍遊客，林業...

嘉縣農會位於嘉義市30多年 議員：有違法之虞

嘉義縣農會縣市分家後如今仍在嘉義市辦公，議員質詢，縣農會現址一直在嘉義市，至今已有30多年，有違法之虞，總幹事考績還能績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。