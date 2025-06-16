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雲2全線開通紓解車流 地方憂路口無號誌縣府允改善

中央社／ 雲林縣16日電

位於麥寮鄉的雲2線拓寬工程去年7月竣工，今天跨隔離水道橋梁開通，雲2線全線通車，紓解麥寮地區車流，但地方憂心大型車輛進出村莊及路口無號誌恐有交通安全疑慮，縣府允諾改善。

為健全交通路網，分流往返六輕車輛，由工業局協調台塑企業辦理跨隔離水道新建工程，連結至雲2線；雲林縣交通工務局去年7月完成雲2線道路拓寬工程，今天台塑企業辦理竣工祈福，雲2線正式開通。

交通工務局長汪令堯說，跨隔離水道橋梁由工業局交付台塑企業管理，依規定於今年6月由雲林縣政府完成公告程序，已公告為道路使用，今天開通全線通車後，可透過聯外道路分散車流，將大幅改善麥寮市區、雲3線交通情況。

但當地居民憂心雲2線開通後交通安全，要求在沿線2路口增設號誌燈，禁止15噸以下車輛進入村莊。

汪令堯表示，針對地方要求新增交通號誌問題，將於近期內施作完成；至於後者，台塑集團有明文規定大型運重車輛須走特1號道路進出工業區，交工局隨時會察看雲2線使用情況，視情況滾動式調整，確保用路人及在地居民安全。

麥寮 雲林 橋梁

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