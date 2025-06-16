雲林抽籤精選20家廠商 將揮軍參加台北國際食品展

雲林縣政府籌組20家在地廠商，將參加6月25日至28日在台北南港展覽館登場的「2025台北國際食品展」，縣長張麗善表示，將以「探索雲林美味」為主題打造雲林良品館，在全世界食品商前展現雲林農業實力與魅力。

縣府今舉行2025台北國際食品展展前記者會，20家參展廠商率先展示自家產品，張麗善表示，縣府成立雲林良品品牌認證， 成功打造「雲林良品必屬精品」的口碑與優質行銷平台，這幾年無論是在東京食品展、新加坡食品展及台北國際食品展都創下銷售佳績，並順利攻進日、韓、星、馬等國家實體超市及電商平台，提升農民的收入與農業效益。

張麗善表示，台北國際食品展為B2B專業展覽，是接觸國際買家的重要平台，雲林優質廠商連年參展，屢獲國內外企業青睞，並成功打開海外市場，加上電子商務與多元行銷體系的助攻，擁有強大的市場應變能力，相信這次參展能再創佳績。

縣府農業處長魏勝德表示，今年雲林良品館以「探索雲林美味」為主題，報名參展業者非常競爭，最後用抽籤的方式來選出，能夠參展的廠商都是優選，6月25到28日可到南港展覽館的二館4樓雲林良品館參觀，品味來自農業大縣的真誠與美味。