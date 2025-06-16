快訊

追曖昧對象…他做1事IG被官方永久停權超想哭 網曝救回方法

監委王榮璋被爆年領250萬元「0業績」 田秋堇再傳公務車爭議

王大陸閃兵案起訴28人 新北檢曝逃避兵役手法「憋氣騙診斷證明」

聽新聞
0:00 / 0:00

開啟智慧旅遊 阿里山森林遊樂區AI上線 30多種語系雙向溝通

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
林業保育署嘉義分署「AI智慧即時翻譯櫃台」，及時翻譯雙向溝通，提供國外遊客便利且優質服務。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署「AI智慧即時翻譯櫃台」，及時翻譯雙向溝通，提供國外遊客便利且優質服務。圖／林業保育署嘉義分署提供

台灣唯一榮登紐約時報2025年全球必訪52大景點之一的阿里山國家森林遊樂區，每年遊客近百萬人次，為提升服務外籍遊客，林業保育署嘉義分署率先全國國家森林遊樂區建置「AI智慧即時翻譯櫃台」，有英、日、韓等30多種語系翻譯雙向溝通能力，開啟智慧旅遊新時代。

林業保育署嘉義分署表示，考量現有園區旅客服務中心主要以正職人員及國家森林志工2人輪值服務，服務人員雖然具有英、日語溝通能力，但因應人力調配，當服務對象使用非英日語系時，除溝通時間增加，更降低服務品質。因此引進AI智慧櫃台，藉由搭載30多種語系AI資料庫運算能力，可達專業口譯人員水準，並透過雙向透明螢幕，提供與遊客面對面翻譯服務，當外語服務人力不足時，所有服務人員皆可透過AI智慧櫃台填補服務需求。

嘉義分署表示，除定點式AI智慧櫃台可增進與外籍旅客溝通外，也備有一台手持式iPad可走動式進行AI翻譯服務，於測試過程中，不只常見的英、日、韓語系翻譯需求，更已服務使用法語、希伯來語等不同語系的遊客，顯見國際化遊客服務日趨重要，未來將透過滾動式評估，擴及園區其他有服務旅客需求之據點，期待透過AI智慧櫃台服務，展現臺灣科技軟實力，為國際旅客提供更便利、更即時、更道地的語言翻譯服務外，讓阿里山與國際沒有距離。

林業保育署嘉義分署率先全國國家森林遊樂區於阿里山國家森林遊樂區建置「AI智慧即時翻譯櫃台」。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署率先全國國家森林遊樂區於阿里山國家森林遊樂區建置「AI智慧即時翻譯櫃台」。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署於阿里山國家森林遊樂區建置「AI智慧即時翻譯櫃台」，提供國外遊客便利且優質的服務。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署於阿里山國家森林遊樂區建置「AI智慧即時翻譯櫃台」，提供國外遊客便利且優質的服務。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署於阿里山國家森林遊樂區建置「AI智慧即時翻譯櫃台」，透過30種語系翻譯雙向溝通能力，提供國外遊客更便利且優質的服務。圖／林業保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署於阿里山國家森林遊樂區建置「AI智慧即時翻譯櫃台」，透過30種語系翻譯雙向溝通能力，提供國外遊客更便利且優質的服務。圖／林業保育署嘉義分署提供

阿里山 翻譯服務 嘉義

延伸閱讀

阿里山賓館推「福森號蒸汽火車ｘ雲端國度ｘ曙光日出」復古小火車之旅

阿里山山椒魚護卵瞬間 萌變可愛「波堤獅」現身

搭百年蒸汽火車追日出！雄獅旅遊X阿里山賓館夏季限定

阿里山鄒族女獵人增加 協會首位女理事長獲選保育有功人士

相關新聞

雲林抽籤精選20家廠商 將揮軍參加台北國際食品展

雲林縣政府籌組20家在地廠商，將參加6月25日至28日在台北南港展覽館登場的「2025台北國際食品展」，縣長張麗善表示，...

開啟智慧旅遊 阿里山森林遊樂區AI上線 30多種語系雙向溝通

台灣唯一榮登紐約時報2025年全球必訪52大景點之一的阿里山國家森林遊樂區，每年遊客近百萬人次，為提升服務外籍遊客，林業...

嘉縣農會位於嘉義市30多年 議員：有違法之虞

嘉義縣農會縣市分家後如今仍在嘉義市辦公，議員質詢，縣農會現址一直在嘉義市，至今已有30多年，有違法之虞，總幹事考績還能績...

雲林路邊曬花生 有警察保護

雲林花生產量占全國7成，一期作花生本月進入盛產，縣府考量農民常找不到大片合法空地曝曬落花生，3年前起規畫合法曬場，讓花生...

星期評論／台南中正路改名 別忘人民需求

台南市前年將湯德章紀念公園圓環前的中正路象徵性更名為湯德章大道，開出全台第一槍，但經過兩年，此舉不見有助於凝聚社會的共識...

台南牛稠子遺址 百人連署守護

台南仁德區成功里虎山農場周邊有大範圍新石器時期牛稠子遺址，市府先前文資審議，僅東側範圍列入指定考古遺址，但遺址鄰近重點發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。