開啟智慧旅遊 阿里山森林遊樂區AI上線 30多種語系雙向溝通

台灣唯一榮登紐約時報2025年全球必訪52大景點之一的阿里山國家森林遊樂區，每年遊客近百萬人次，為提升服務外籍遊客，林業保育署嘉義分署率先全國國家森林遊樂區建置「AI智慧即時翻譯櫃台」，有英、日、韓等30多種語系翻譯雙向溝通能力，開啟智慧旅遊新時代。

林業保育署嘉義分署表示，考量現有園區旅客服務中心主要以正職人員及國家森林志工2人輪值服務，服務人員雖然具有英、日語溝通能力，但因應人力調配，當服務對象使用非英日語系時，除溝通時間增加，更降低服務品質。因此引進AI智慧櫃台，藉由搭載30多種語系AI資料庫運算能力，可達專業口譯人員水準，並透過雙向透明螢幕，提供與遊客面對面翻譯服務，當外語服務人力不足時，所有服務人員皆可透過AI智慧櫃台填補服務需求。