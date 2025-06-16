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開啟智慧旅遊 阿里山森林遊樂區AI上線 30多種語系雙向溝通
台灣唯一榮登紐約時報2025年全球必訪52大景點之一的阿里山國家森林遊樂區，每年遊客近百萬人次，為提升服務外籍遊客，林業保育署嘉義分署率先全國國家森林遊樂區建置「AI智慧即時翻譯櫃台」，有英、日、韓等30多種語系翻譯雙向溝通能力，開啟智慧旅遊新時代。
林業保育署嘉義分署表示，考量現有園區旅客服務中心主要以正職人員及國家森林志工2人輪值服務，服務人員雖然具有英、日語溝通能力，但因應人力調配，當服務對象使用非英日語系時，除溝通時間增加，更降低服務品質。因此引進AI智慧櫃台，藉由搭載30多種語系AI資料庫運算能力，可達專業口譯人員水準，並透過雙向透明螢幕，提供與遊客面對面翻譯服務，當外語服務人力不足時，所有服務人員皆可透過AI智慧櫃台填補服務需求。
嘉義分署表示，除定點式AI智慧櫃台可增進與外籍旅客溝通外，也備有一台手持式iPad可走動式進行AI翻譯服務，於測試過程中，不只常見的英、日、韓語系翻譯需求，更已服務使用法語、希伯來語等不同語系的遊客，顯見國際化遊客服務日趨重要，未來將透過滾動式評估，擴及園區其他有服務旅客需求之據點，期待透過AI智慧櫃台服務，展現臺灣科技軟實力，為國際旅客提供更便利、更即時、更道地的語言翻譯服務外，讓阿里山與國際沒有距離。
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