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2025台北國際食品展 雲林20家廠商上菜探索美味

中央社／ 雲林縣16日電

雲林縣長張麗善今天宣布，將帶領雲林縣20家廠商參與2025台北國際食品展，以探索雲林美味為主題，行銷雲林的農特產品，展現雲林縣在地農業的實力與魅力。

雲林縣農業處今天舉辦2025台北國際食品展展前記者會，20家廠商在現場展示自家商品，張麗善出席記者會並與廠商們共同啟動「雲林良品、邁向國際」儀式，象徵雲林農特產品進軍國際市場。

張麗善表示，台北國際食品展為B2B專業展覽，是接觸國際買家的重要平台。雲林良品連年參展，屢獲國內外企業青睞，成功打開海外市場。後疫情時代下，全球消費模式加速數位轉型，雲林良品也積極發展電子商務與多元行銷體系，擁有強大的市場應變能力。

張麗善強調，目標不只是展出，更是行銷雲林、推廣農業、拓展商機，近幾年在東京食品展、新加坡食品展及台北國際食品展都創下銷售佳績，並順利攻進日、韓、星、馬等國家實體超市及電商平台，提升農民的收入與農業效益。

雲林縣農業處長魏勝德指出，今年以「探索雲林美味」為主題，20家廠商產品涵蓋精緻農業、傳統製品、友善農業及創新加工品，分展現雲林農業的多元性與競爭力，歡迎大家6月25到28日，到南港展覽館的二館4樓雲林良品館參觀。

大埤鄉農會總幹事吳昌遠說，西螺米的品牌30多年，消費者對於其品質和信任度已經根深蒂固，對於同樣做白米商品的農會要競爭就必須做出自己品牌，參與國際展打開知名度。

雲林 農業處 記者會 張麗善

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