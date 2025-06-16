嘉縣農會位於嘉義市30多年 議員：有違法之虞
嘉義縣農會縣市分家後如今仍在嘉義市辦公，議員質詢，縣農會現址一直在嘉義市，至今已有30多年，有違法之虞，總幹事考績還能績優不合理。縣府農業處表示，係縣市分家後的行政程序問題，與考績沒有直接關係，會再督促縣農會尋找合適地點搬遷。
嘉義縣議會今天上午進行施政總質詢，議員黃榮利對於嘉義縣農會至今還在嘉義市提出質詢，他說，依據農會法第3條、7條規定，農會主管機關，在地方為縣市政府；會址除經核准外，應設於各級政府及鄉鎮市公所。但嘉義縣農會卻位於嘉義市至今已有30多年，縣府應該正式行文告知縣農會要遷入嘉義縣行政區，如果沒有遷至縣有違反農業法之嫌，又縣農會疑違反農會法，總幹事的考績竟然還能績優，這樣合理嗎？
縣農業處長許彰敏表示，1982年因縣市分家，縣府於1991搬遷至太保市，縣農會一直在尋找適合地點搬遷至嘉義縣，但一個機關要搬遷並不容易；依修法後農會法第7條確實規定，會址應在縣行政區域。但當初縣農會也是經核准設立，已向中央請示相關規定。
許彰敏說，縣農會於1951年即已設立，係因縣市分家造成現址還在嘉義市，當初是依法獲准設置在嘉義市，只因時空背景關係變成「縣農會位於嘉義市」，並沒有違反農會法規定，是行政程序問題，縣農會也一直在尋找適合地點遷移，會再督促縣農會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言