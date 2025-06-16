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嘉縣農會位於嘉義市30多年 議員：有違法之虞

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣農會現址仍在嘉義市，議員質詢有違法之嫌。記者李宗祐／攝影
嘉義縣農會現址仍在嘉義市，議員質詢有違法之嫌。記者李宗祐／攝影

嘉義農會縣市分家後如今仍在嘉義市辦公，議員質詢，縣農會現址一直在嘉義市，至今已有30多年，有違法之虞，總幹事考績還能績優不合理。縣府農業處表示，係縣市分家後的行政程序問題，與考績沒有直接關係，會再督促縣農會尋找合適地點搬遷。

嘉義縣議會今天上午進行施政總質詢，議員黃榮利對於嘉義縣農會至今還在嘉義市提出質詢，他說，依據農會法第3條、7條規定，農會主管機關，在地方為縣市政府；會址除經核准外，應設於各級政府及鄉鎮市公所。但嘉義縣農會卻位於嘉義市至今已有30多年，縣府應該正式行文告知縣農會要遷入嘉義縣行政區，如果沒有遷至縣有違反農業法之嫌，又縣農會疑違反農會法，總幹事的考績竟然還能績優，這樣合理嗎？

縣農業處長許彰敏表示，1982年因縣市分家，縣府於1991搬遷至太保市，縣農會一直在尋找適合地點搬遷至嘉義縣，但一個機關要搬遷並不容易；依修法後農會法第7條確實規定，會址應在縣行政區域。但當初縣農會也是經核准設立，已向中央請示相關規定。

許彰敏說，縣農會於1951年即已設立，係因縣市分家造成現址還在嘉義市，當初是依法獲准設置在嘉義市，只因時空背景關係變成「縣農會位於嘉義市」，並沒有違反農會法規定，是行政程序問題，縣農會也一直在尋找適合地點遷移，會再督促縣農會。

嘉義縣議員黃榮利對於嘉義縣農會至今仍在嘉義市，認為有違反農會法嫌疑。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員黃榮利對於嘉義縣農會至今仍在嘉義市，認為有違反農會法嫌疑。圖／翻攝畫面
嘉義縣農業處長許彰敏表示，係因縣市家造成縣農會現址在嘉義市，屬行政程序並非違法。圖／翻攝畫面
嘉義縣農業處長許彰敏表示，係因縣市家造成縣農會現址在嘉義市，屬行政程序並非違法。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員黃榮利質詢農業處長許彰敏，嘉義縣農會至今仍在嘉義市，有違反農會法嫌疑。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員黃榮利質詢農業處長許彰敏，嘉義縣農會至今仍在嘉義市，有違反農會法嫌疑。圖／翻攝畫面

農會 考績 嘉義

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