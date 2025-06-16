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雲林路邊曬花生 有警察保護

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣一期作花生本月進入盛產，縣府考量農民常找不到大片合法空地曝曬落花生，提前在主產區7個鄉鎮規畫194處曬場。圖為以往曬花生場景。本報資料照片
雲林縣一期作花生本月進入盛產，縣府考量農民常找不到大片合法空地曝曬落花生，提前在主產區7個鄉鎮規畫194處曬場。圖為以往曬花生場景。本報資料照片

雲林花生產量占全國7成，一期作花生本月進入盛產，縣府考量農民常找不到大片合法空地曝曬落花生，3年前起規畫合法曬場，讓花生成全國唯一有路權的農產品；縣府表示，今年提前在主產區7個鄉鎮規畫194處曬場，並有警方協助巡邏。

縣府農業處與各公所、警方、農政單位等討論後，規畫合法曬場包括麥寮鄉共5村7處、崙背鄉共8村55處、大埤鄉1處、莿桐鄉2處、東勢鄉共3村5處、虎尾鎮共22里53處、土庫鎮共12里71處；農業處長魏勝德說，合法曬場多為人車較少的路段及空地，例如廟前空地等場域，有需求的農民可逕向當地公所詢問申請。

雲林今年一期作花生面積3904公頃，年產量平均約3.7萬公噸，占全國產量逾7成，原6月中旬為盛產期，受氣候影響，加上連日雨勢，縣府農業處預估6月底進入盛產。

魏勝德指出，花生採收後須乾燥，多數農民會選擇曝曬後再販售，以獲取較高收益，過去農民自行圈圍道路曝曬，恐釀花生遭竊、衍生交通事故等問題，3年前開始在產季規畫合法曬場，為全國首創，不過農民務必在曬場路段前後方40公尺內使用交通錐、連桿等警示措施，夜晚也要設警示照明措施，保障自身權益。

土庫鎮長陳特凱說，鎮內的合法曬場總長度近30公里，即日起至7月31日農民可至公告路段曝曬，農民若需借用三角錐、閃光燈可洽詢里辦公處。

此外，農業部近期在土庫鎮扶朝里打造「落花生一貫化機械乾燥作業示範場域」，作為國產落花生機械化乾燥作業推動的技術擴散中心，縣府說將評估成效，作為建立雜糧乾燥中心參考，解決農民曝曬場地不足、勞力短缺及氣候風險高等問題。

雲林 警察

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