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台南牛稠子遺址 百人連署守護

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南仁德成功里長鄭晴而昨發起守護牛稠子遺址，爭取文華路二段西側區域列入指定遺址，吸引上百居民連署。記者萬于甄／攝影
台南仁德成功里長鄭晴而昨發起守護牛稠子遺址，爭取文華路二段西側區域列入指定遺址，吸引上百居民連署。記者萬于甄／攝影

台南仁德區成功里虎山農場周邊有大範圍新石器時期牛稠子遺址，市府先前文資審議，僅東側範圍列入指定考古遺址，但遺址鄰近重點發展的南台南車站，地方擔憂遭破壞，里長昨發起連署，已獲100多人響應，立委王定宇、陳亭妃也喊話「與居民一起守護自然生態」。

市府文資處說明，無論是指定或是疑似考古遺址，只要在範圍內或敏感區域內，相關開發案都會受到文資法規範，而文華路二段西側區域未列入指定遺址，主因該區域過去人為開發擾動、破壞較明顯，文物存留狀況不若東側，目前仍維持疑似考古遺址，後續會再列冊審查，持續追蹤。

牛稠子遺址位於仁德區虎山路、文華路二段周邊區域，以文華路二段分成東、西兩側，主要以台糖林地居多，市府文資審議後，東側納入指定考古遺址，但西側僅列疑似考古遺址；當地成功里長鄭晴而說，文華路西側林地有必要再深入調查，否則結果難使人信服。

鄭晴而發起守護牛稠子遺址行動，昨就吸引100多名居民參加連署希望將遺址西側納入指定遺址，許多人也擔憂說，西側的遺址位於虎山實小北側森林，是平時散步休閒的去處，就怕未來因開發而遭破壞。

轄區立委王定宇、立委陳亭妃及多名市議員都到場相挺，王定宇說，自己就住在牛稠仔文化遺址和虎山森林旁，身為當地成功里的里民，也會和居民一起守護虎山森林、守護牛稠仔遺址。

陳亭妃則說，會全力支持守護行動，把地方心聲傳達給市府，牛稠子遺址這麼有文化底蘊、這麼美的自然生態，「誰捨得破壞它呢？」

遺址 台南

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