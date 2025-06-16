星期評論／台南中正路改名 別忘人民需求

台南市前年將湯德章紀念公園圓環前的中正路象徵性更名為湯德章大道，開出全台第一槍，但經過兩年，此舉不見有助於凝聚社會的共識，市府應深思，改或不改中正路名，如何才能回應人民實際需求？

南市府先前探詢民意，更改路名意願不高，於是採象徵性改名，2023年換上「湯德章大道（原中正路）」路牌，並把台灣文學館地址揭牌湯德章大道1號，尚未完成法定門牌變更、地址修正；退一萬步不究改名沒有一步到位，目前兩個路名並陳，令駕駛第一眼感到困惑，且實質上中正路仍舊矗立，恐也難真正彰顯二二八受難者湯德章的精神。

南市長黃偉哲2年前說，設湯德章大道是台南追求轉型正義的起點，象徵向勇敢爭取言論自由的民主前輩致上最大敬意，只是掛上路牌經過兩年，支持轉型正義者期望進一步實質更名，至於持反對立場一方，也依舊不認同改名是當務之急。

內政部近期推動各地改名中正路，藍營執政縣市首長反彈聲大，尤以台北市長蔣萬安直言「不希望看到中央政府只搞政治，不辦正事」；湯德章大道所轄的里長也說「上一次改名沒有成功、沒有一次到位，政府就應該要知道問題出在何處，而非再次造成民眾的不便」，佐證改路名不僅非當務之急，更不一定是真正面對歷史解方。

黃偉哲面對中央此次推動中正路改名，務實地說會以尊重地方共識為前提，利弊得失還是要權衡，確實依法規更改路名須取得道路兩旁設籍住戶3分之2以上之戶長書面同意，而台南共15條中正路，道路兩旁就約1萬2983戶；市府配合民進黨政府跨出了改名第一步，卻難激發多數市民的共鳴，就該深思哪種作法是「過而不改」。