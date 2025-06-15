警察節南市警邀請小小警察穿制服、騎警車 共度特別時光

今天6月15日是一年一度的警察節，台南市警察局婦幼警察隊、交通警察大隊今天舉辦「小小警察體驗營」活動，邀請轄內幼兒園的小朋友們一起歡慶屬於警察的特別日子，讓小朋友們穿上迷你版警察制服，騎上特製的警用機車，英姿煥發地展現小小警察的風采。

台南市警婦幼警察隊、交通警察大隊今天聯合衛生局毒防中心，邀請幼兒園孩子實地體驗警察的日常工作，也向孩子們分享重要的自我保護知識，讓孩子學習保護自己的安全觀念，遠離危險；許多家長共同參與，共享親子歡樂時光，也為警察節增添溫暖與祝福。

台南市長黃偉哲日前出席市警局慶祝警察節活動指出，台南市幅員廣大，只有4000餘名警力，卻要服務186萬市民，非常感謝全體警察的用心付出，才能讓台南市維持良好的治安滿意度；在警察辛苦背後，家人的支持與諒解十分重要，在警察節他要向警察以及警察眷屬們，表達誠摯的敬意與肯定。