快訊

詩人鄭愁予傳辭世、享耆壽91歲 經典詩句「我達達的馬蹄」學子皆讀過

中職／超補！悍將大巨蛋打4場 吸9.5萬人帶財破8000萬

台中21歲「黑戶」青年成長背景離奇 伸援手里長感嘆：只有其父能解答

警察節南市警邀請小小警察穿制服、騎警車 共度特別時光

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
今天6月15日是一年一度的警察節，台南市警察局婦幼警察隊、交通警察大隊今天舉辦「小小警察體驗營」活動，邀請轄內幼兒園的小朋友們一起歡慶屬於警察的特別日子。記者袁志豪／翻攝
今天6月15日是一年一度的警察節，台南市警察局婦幼警察隊、交通警察大隊今天舉辦「小小警察體驗營」活動，邀請轄內幼兒園的小朋友們一起歡慶屬於警察的特別日子。記者袁志豪／翻攝

今天6月15日是一年一度的警察節，台南市警察局婦幼警察隊、交通警察大隊今天舉辦「小小警察體驗營」活動，邀請轄內幼兒園的小朋友們一起歡慶屬於警察的特別日子，讓小朋友們穿上迷你版警察制服，騎上特製的警用機車，英姿煥發地展現小小警察的風采。

台南市警婦幼警察隊、交通警察大隊今天聯合衛生局毒防中心，邀請幼兒園孩子實地體驗警察的日常工作，也向孩子們分享重要的自我保護知識，讓孩子學習保護自己的安全觀念，遠離危險；許多家長共同參與，共享親子歡樂時光，也為警察節增添溫暖與祝福。

台南市長黃偉哲日前出席市警局慶祝警察節活動指出，台南市幅員廣大，只有4000餘名警力，卻要服務186萬市民，非常感謝全體警察的用心付出，才能讓台南市維持良好的治安滿意度；在警察辛苦背後，家人的支持與諒解十分重要，在警察節他要向警察以及警察眷屬們，表達誠摯的敬意與肯定。

警察局長林國清表示，今天透過寓教於樂的方式，讓孩童從小培養安全意識，也讓家庭更加了解警察在守護婦幼安全上的努力與付出；今天是警察節，他也對所有辛苦的警察同仁們致上最高的敬意。

今天6月15日是一年一度的警察節，台南市警察局婦幼警察隊、交通警察大隊今天舉辦「小小警察體驗營」活動，邀請轄內幼兒園的小朋友們一起歡慶屬於警察的特別日子。記者袁志豪／翻攝
今天6月15日是一年一度的警察節，台南市警察局婦幼警察隊、交通警察大隊今天舉辦「小小警察體驗營」活動，邀請轄內幼兒園的小朋友們一起歡慶屬於警察的特別日子。記者袁志豪／翻攝
今天6月15日是一年一度的警察節，台南市警察局婦幼警察隊、交通警察大隊今天舉辦「小小警察體驗營」活動，邀請轄內幼兒園的小朋友們一起歡慶屬於警察的特別日子。記者袁志豪／翻攝
今天6月15日是一年一度的警察節，台南市警察局婦幼警察隊、交通警察大隊今天舉辦「小小警察體驗營」活動，邀請轄內幼兒園的小朋友們一起歡慶屬於警察的特別日子。記者袁志豪／翻攝
小朋友們穿上迷你版警察制服，騎上特製的警用機車，英姿煥發地展現小小警察的風采。記者袁志豪／翻攝
小朋友們穿上迷你版警察制服，騎上特製的警用機車，英姿煥發地展現小小警察的風采。記者袁志豪／翻攝
今天6月15日是一年一度的警察節，台南市警察局婦幼警察隊、交通警察大隊今天舉辦「小小警察體驗營」活動，邀請轄內幼兒園的小朋友們一起歡慶屬於警察的特別日子。記者袁志豪／翻攝
今天6月15日是一年一度的警察節，台南市警察局婦幼警察隊、交通警察大隊今天舉辦「小小警察體驗營」活動，邀請轄內幼兒園的小朋友們一起歡慶屬於警察的特別日子。記者袁志豪／翻攝

警察

延伸閱讀

警犬開場、警帽加身！童心警察節 小孩驚：牠們也有警階耶

警察節警犬也受惠！新北動保處為警犬健康把關送專屬禮包

航警局今舉辦警察節慶祝大會 表揚績優員警

慶祝警察節 警友辦事處贈平鎮警運動鞋、外套

相關新聞

嘉市舊派出所轉型西門創新所 開展「圈」出舊城新鮮事

嘉義市府今年5月將舊興中派出所完成改裝，轉型為青年創業基地「西門交誼創新所」，率先由「島內散步」運營，即日起至10月31...

台女勇敢追夢手工製鞋工藝10年 勇闖世界製鞋大賽奪得第四名

出生雲林斗六的製鞋師廖心慈投入製鞋工藝已10年，今年五月參加在英國倫敦舉辦的2025世界製鞋大賽，以近乎完美的工藝、獨特...

台南仁德牛稠子遺址僅劃設一半？ 地方發起連署守護

台南仁德成功里虎山農場、虎山實小周邊保有大範圍牛稠子遺址，但市府文資審議僅納入東側，不僅遭到質疑，地方更擔憂西側遺址恐因...

奇景！全國唯一有路權的農產品 雲林這些地方路邊曬花生有警察保護

雲林縣是國內花生主產地，產量占全國七成，一期作花生本月進入盛產，縣府考量農民常找不到大片合法空地曝曬落花生，提前在主產區...

保存嘉義市傳統木屋 推動重生讓老百貨行轉身咖啡吧

逾1甲子的大長新百貨將華麗轉身為咖啡吧、展覽與教學空間。中山路3連棟老屋，打開牆體未來由台灣圖書室進駐，結合閱讀與文化推...

南市成功國小蓋7年沒完工 畢業典禮回來了 老師與家長滿滿期待…

蓋了7年的台南市中西區成功國小還沒蓋好，幸好成功館在市府下令下完成修建，昨天讓從沒回本校上過課的應屆畢業生在此參加畢業典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。