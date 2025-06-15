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嘉市舊派出所轉型西門創新所 開展「圈」出舊城新鮮事

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市「西門交誼創新所」，率先由「島內散步」運營，即日起至10月31日止，舉辦「二通圈什麼」展覽。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「西門交誼創新所」，率先由「島內散步」運營，即日起至10月31日止，舉辦「二通圈什麼」展覽。圖／嘉義市政府提供

嘉義市府今年5月將舊興中派出所完成改裝，轉型為青年創業基地「西門交誼創新所」，率先由「島內散步」運營，即日起至10月31日止，舉辦「二通圈什麼」展覽，從「圈」發想，延伸至周邊生活圈，透過店家故事穿越時空喚起地方記憶與關注，圈出屬於個人的二通圈。

嘉義市中正路在日治時期稱為二通，有別於昔日大通（今中山路）多為當時日本人生活場域，而本地人則多聚集於二通（今中正路），中正路也被稱作「本島人街」。

舊興中派出所位於舊城區中正路、興中街及光華路六交叉口，又是古諸羅城的西門位置，隨著派出所裁撤，原址一度作為警察局檔案資料庫及宿舍使用；為推廣舊城文化，市府建設處今年5月完成改裝工程，命名「西門交誼創新所」，期待未來透過展覽與交流活動，與各方協作累積更多創新能量。

旅遊公司「島內散步」首先負責運營，即日起至10月31日止，舉辦「二通圈什麼」展覽，開放時間為每周三至周五，上午10點至下午5點，周六、日開放時間為上午10點至下午6點，周一、二為公休日。

市府建設處表示，策展理念從「圈」發題，每個人定義的生活圈有所不同，藉由此次特展，讓每個走入二通的旅人，都能深入淺出的認識舊城文化的傳承與創新。透過二通圈多元的店家故事分享，從遊客必吃的林聰明沙鍋魚頭、一銀仙草，到舊城老店的大益糖菓行、劍虹菜刀行、益昌山產行、嘉義針車行、賴信成香舖，再到精工刻印、永昌行（五穀雜糧）、瑞里中藥行，甚至還有雕佛行、藝廊與陶藝工作室等，一起走入「本島人街」美好時光，圈出屬於個人的二通圈。

嘉義市「西門交誼創新所」，率先由「島內散步」運營舉辦「二通圈什麼」展覽。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「西門交誼創新所」，率先由「島內散步」運營舉辦「二通圈什麼」展覽。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「西門交誼創新所」，率先由「島內散步」運營，即日起至10月31日止，舉辦「二通圈什麼」展覽。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「西門交誼創新所」，率先由「島內散步」運營，即日起至10月31日止，舉辦「二通圈什麼」展覽。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府建設處今年5月完成嘉義市舊興中派出所改裝工程，命名「西門交誼創新所」，期待未來透過展覽與交流活動，與各方協作累積更多創新能量。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府建設處今年5月完成嘉義市舊興中派出所改裝工程，命名「西門交誼創新所」，期待未來透過展覽與交流活動，與各方協作累積更多創新能量。圖／嘉義市政府提供

日本 嘉義 中正路

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