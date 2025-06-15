嘉義玉山高粱獲大獎 以酒入墨書法慶賀 翰墨酒香四溢

嘉義酒廠玉山高粱獲2025舊金山世界烈酒大賽雙金牌獎，今天搭配嘉義縣書法學會會員聯展，書法家楊貴真以雙金獎白酒開瓶入墨，揮毫紅榜祝賀，名家書法詩酒翰墨飄香驚艷四座。

嘉義酒廠廠長張永志表示，舊金山世界烈酒大賽是全球最具影響力與公信力的烈酒競賽之一，評審團由世界各地的頂尖烈酒專家組成，對各地參賽酒款進行盲飲評比。玉山高粱以4面雙金牌、6面金牌、2面銀牌稱霸酒壇，4面雙金牌中嘉義酒廠生產的白酒：玉山頂級陳高、玉山高粱八年陳高（深海藍）、玉山大曲即獲得3面，彰顯台灣第一甕高粱酒的深厚底蘊，以釀酒工藝製造世界頂級珍品，獲專家評審肯定揚名國際。

酒廠今天搭配嘉義縣書法學會聯展，將獲得金獎榮譽與大家分享，書法學會10多名師展出作品，增添人文藝術氣息。理事長也是今年在故宮南院揮毫春聯的書法名家楊貴真，以雙金牌得獎白酒入墨，書寫紅榜祝賀，當玉山高粱開瓶入墨之際，酒香四溢，驚呼連連。

楊貴真表示，以酒入墨書法意外流暢，如果淺酌後再下筆興志盎然；透過學習書法，陶冶內在修為，讓身、心、靈等層面得到平衡，培養靜心達到減壓放鬆穩定情緒。民眾利用空閒時間，蒞臨民雄工雄區嘉義酒廠，感受書法的親和力與傳承精神。

民雄鄉長林于玲盛讚台酒公司是國營事業的模範生，去年度推出歷經十年淬鍊的醬香型茅台酒，造成搶購風潮，創造出高粱酒的產業價值，是「台酒之光」也是「民雄之光」。