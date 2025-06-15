台女勇敢追夢手工製鞋工藝10年 勇闖世界製鞋大賽奪得第四名
出生雲林斗六的製鞋師廖心慈投入製鞋工藝已10年，今年五月參加在英國倫敦舉辦的2025世界製鞋大賽，以近乎完美的工藝、獨特的設計，在全球手工鞋職人齊聚的殿堂中突圍，奪得第四名，她將於月底啟程，遠赴中國大陸創業。
今年五月舉辦的2025世界製鞋大賽，廖心慈拿下第四名，她獲獎的皮鞋做工細緻，造型典雅，鞋底巧妙鑲嵌了一顆金色愛心墜飾，內有手錶與膠囊，她解釋「這是送給自己的時光膠囊」，提醒自己別忘了時間與初心。
廖心慈過去的製鞋作品中，常將皮鞋與蝴蝶結結合，無論是加入緞帶蝴蝶結的巧思，或是在鞋底刻畫蝴蝶結，都令人驚喜，她也曾巧妙地將雲林鄉間老房子常見的鐵窗花融入皮鞋設計，打造出窗花樣式的鞋跟，與多數男性製鞋職人相比，她在皮鞋的設計上多了一絲「女人味」。
但學習製鞋的路上並非一帆風順。廖心慈畢業於中山醫學大學社會學系，卻對製鞋工藝很有興趣，加上從事製鞋業的父親鼓勵她有一技之長，大學畢業後便獨自前往義大利佛羅倫斯學習，在傳統製鞋學校中從頭學習製鞋工藝，從設計、拉楦、削皮，到手縫，她每日與牛皮、工具相伴，2018年終於學成歸國。
她滿懷雄心壯志在雲林斗六創立工作室，但過程並不理想，台灣因海島氣候因素，穿皮鞋的人並不多，尤其手工訂製皮鞋價格高、工期長，市場更小，她差點為了麵包放棄自己的夢想與最愛，為了自己的製鞋夢，她再度遠赴英國在皮鞋訂製工廠工作，持續精進自己的工藝，期間持續參加國際製鞋大賽，與全球製鞋職人交流。
日前在世界製鞋大賽奪得第四名的消息曝光後，雲林縣長張麗善、縣府文化觀光處長陳璧君一同到她的工作室貼紅榜，讚譽她是雲林之光，盼透過她的固激勵無數青年勇敢追夢。
廖心慈說，她自2015年開始從事手工製鞋至今10年了，很高興這次能獲得2025年倫敦世界製鞋大賽第四名，自己的付出終於獲得肯定，未來將在手工製鞋領域上繼續努力，她也計畫在月底出發到中國大陸創業發展，盼讓自己的製鞋工藝被更多人看見。
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