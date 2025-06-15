台灣鯛參加韓國首爾國際食品展 蒲燒魚腹排詢問度爆表

在韓國首爾KINTEX國際展覽中心舉辦，為期4天的​2025年韓國首爾國際食品展，13日順利落幕，南市府農業局今早發表成績，其中，蒲燒鯛魚腹排因風味貼近韓國人喜好，大受歡迎，詢問度更居高不下，也讓台灣鯛成功席捲韓國。

農業局表示，韓國首爾國際食品展結合食品、飲料、酒店用品、食品加工與包裝機械等多個領域，是韓國最大的國際食品與餐飲業貿易展，此次農業局聯合攤位與4家台南在地農漁加工品企業參展，展示超過50項產品，初步統計近2億效益，有效讓台南農漁產在韓國開拓通路。

台南市副市長葉澤山說，本次展覽充分展現台南特色物產及加工食品的豐富與多元，涵蓋新鮮水果、乾燥果品、水產加工品外，更呈現傳統與創新兼具的在地特色產品，吸引不少韓國當地消費者與通路商洽詢，現場接單情形亮眼，展現出台南農漁產品在國際市場的潛力與競爭力。

葉澤山強調，後續市府將持續整合資源，協助在地業者強化冷鏈與加工技術，穩定供應品質，進一步拓展多元銷售管道，相信藉由此次經驗能為台南農漁特產穩步推進國際市場，奠定良好基礎。

農業局提到，本次蒲燒鯛魚腹排因口味貼近韓國人喜好，在展覽期間大受歡迎，且詢問度居高不下，不僅成功打入韓國市場，甚至吸引美國駐韓貿易商有意將此產品引進銷售，另外，六甲的八田穗越米、黃金蕎麥茶及蕎麥珍珠奶茶也都深受韓國消費者喜愛。

農業局也說，展會現場人潮絡繹不絕，業者除開心地接獲來自各地的大量訂單外，更對台南優質產品拓展國際市場充滿信心與期待，未來市府團隊將持續整合在地資源、行銷國際市場，積極協助業者開拓外銷通路，讓世界看見台南的農業實力與品牌價值。